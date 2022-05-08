我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首

網傳上海實施「一人陽性、全樓轉運」防疫新政爆民怨

復甦好兆頭 金山1/3員工回辦公室 超過紐約、聖荷西

編譯組／舊金山7日電        
最新報告顯示，三分之一的舊金山辦公室工作人員已經回歸，超過紐約及聖荷西。（美聯社）
最新報告顯示，三分之一的舊金山辦公室工作人員已經回歸，超過紐約及聖荷西。（美聯社）

根據一家建築安全公司的統計調查，舊金山的辦公室占用率繼續其春季復甦趨勢，上周超過了紐約和聖荷西。

經過四個月的增長，上周有33.4%的舊金山員工回到了辦公桌前，高於紐約的32.9%和聖荷西的31%，但在安全公司Kastle的 「重返工作崗位晴雨表 」中，金山仍然落後於七個主要城市。在疫情期間，舊金山一直是這10個城市中辦公室占用率最低的城市，這是以保安刷卡的方式衡量的。

上周，10個大城市的平均占用率為40.5%，低於前一周的42.8%，Kastle將這一下滑歸因於復活節和逾越節假期。紐約的占用率從前一周的37.1%下降了4個百分點，而舊金山的下降幅度較小，為34.6%。在去年年底的Omicron泛濫高潮期，這兩個城市的辦公樓占用率都在10%左右。

德州奧斯汀市一直是Kastle追蹤的辦公室占用率最高的城市，上周的占用率為58%，其次是德州的休士頓和達拉斯。

舊金山市長布里德（London Breed）和紐約市長亞當斯（Eric Adams），都敦促企業將員工召回辦公室，以幫助振興城市街道及更廣泛的經濟。

「你不能整天穿著睡衣待在家裡，」亞當斯在2月份的一次活動中說。「這不是我們作為一個城市的形象。你需要出去，交流傳播思想，與人類互動。這很關鍵。我們是社會性的動物，必須通過社交來獲取我們作為一個城市所需要的能量。」

根據一項民意調查，即使疫情確診病例已經下降，圍繞犯罪的安全問題已經成為紐約人的首要關註點。在接受調查的上班族中，74%的人表示，疫情期間公共安全在交通方面變得更糟；就在民意調查前兩周，一名槍手在布碌崙的地鐵上射殺了10人。

舊金山的官員們還看到了其他復甦的跡象：3月份，舊金山的失業率降至2.5%，是2020年2月以來的最低水平。紐約市的失業率為6.5%，而全國數字為3.6%。

「許多當地的經濟指標在3月份達到了疫情時期的高點，因為城市在繼續其緩慢的復蘇，」舊金山市主計長辦公室辦公室在周四（5月5日）發布的一份報告中說。

其他指標也有改善，但仍然遠遠低於2019年。今年前三個月，舊金山市中心的捷運通勤人數有所增加，但仍然只有疫情前水平的四分之一左右。

約有五分之一的舊金山辦公室空間仍然空置，租金持平。辦公室在沒有簽訂租約或租戶試圖轉租的情況下被定義為空置，而Kastle的占用率數字指的是實際在其辦公桌前的員工人數情況。

Kastle公司總部設在華盛頓特區，客戶散布在47個州，包括2600座大樓和4萬1000個客戶。

舊金山 疫情 亞當斯

上一則

金山華埠壁畫被毀 原創：塗鴉手法拙劣

下一則

金門公園甘迺迪大道 永久無車化

延伸閱讀

逾半紐約客認打擊犯罪不力 亞當斯重申兌現承諾

逾半紐約客認打擊犯罪不力 亞當斯重申兌現承諾
舊金山、聖荷西房價 世界百大都會區最難負擔

舊金山、聖荷西房價 世界百大都會區最難負擔
綁架嬰兒、幼兒死亡 聖荷西一小教會涉案

綁架嬰兒、幼兒死亡 聖荷西一小教會涉案
前運輸部長、聖荷西市長峰田辭世 享年90歲

前運輸部長、聖荷西市長峰田辭世 享年90歲
前運輸部長、聖荷西市長峰田辭世 享年90歲

前運輸部長、聖荷西市長峰田辭世 享年90歲

熱門新聞

名廚甄文達也遭遇仇恨事件，他機智回應。（記者劉先進 ／攝影）

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

2022-05-04 23:38
數據顯示，在新一波疫情中，舊金山富裕社區的新增病例率高於低收入社區。（美聯社）

病例再激增 這回恐嚴重打擊金山富裕社區

2022-05-03 13:06
在新冠病例激增的情況下，灣區新冠住院人數也再次增加。（Getty Images）

灣區進入第5波疫情 確診者激增 住院數回升

2022-05-04 02:20
圖為舊金山市一處全新可負擔出租單位，位於市場街1177號。（本報檔案照）

舊金山、聖荷西房價 世界百大都會區最難負擔

2022-05-06 13:47
69歲的母親關寶珠（Baozhu Guan）4日早上8時外出散步失蹤，家人非常擔心其安危。（Eileen Chou供圖）

「最怕仇恨犯罪 被人關押」69歲華人失蹤

2022-05-05 16:27
長期新冠患者非常需要有效治療，可是必先得知長期新冠背後生物機制。(美聯社)

長期新冠患者 打疫苗後症狀改善又復發

2022-05-02 14:12

超人氣

更多 >
馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這
為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」
俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」
英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率
不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男

不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男