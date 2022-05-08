復甦好兆頭 金山1/3員工回辦公室 超過紐約、聖荷西

最新報告顯示，三分之一的舊金山辦公室工作人員已經回歸，超過紐約及聖荷西。（美聯社）

根據一家建築安全公司的統計調查，舊金山 的辦公室占用率繼續其春季復甦趨勢，上周超過了紐約和聖荷西。

經過四個月的增長，上周有33.4%的舊金山員工回到了辦公桌前，高於紐約的32.9%和聖荷西的31%，但在安全公司Kastle的 「重返工作崗位晴雨表 」中，金山仍然落後於七個主要城市。在疫情 期間，舊金山一直是這10個城市中辦公室占用率最低的城市，這是以保安刷卡的方式衡量的。

上周，10個大城市的平均占用率為40.5%，低於前一周的42.8%，Kastle將這一下滑歸因於復活節和逾越節假期。紐約的占用率從前一周的37.1%下降了4個百分點，而舊金山的下降幅度較小，為34.6%。在去年年底的Omicron泛濫高潮期，這兩個城市的辦公樓占用率都在10%左右。

德州奧斯汀市一直是Kastle追蹤的辦公室占用率最高的城市，上周的占用率為58%，其次是德州的休士頓和達拉斯。

舊金山市長布里德（London Breed）和紐約市長亞當斯 （Eric Adams），都敦促企業將員工召回辦公室，以幫助振興城市街道及更廣泛的經濟。

「你不能整天穿著睡衣待在家裡，」亞當斯在2月份的一次活動中說。「這不是我們作為一個城市的形象。你需要出去，交流傳播思想，與人類互動。這很關鍵。我們是社會性的動物，必須通過社交來獲取我們作為一個城市所需要的能量。」

根據一項民意調查，即使疫情確診病例已經下降，圍繞犯罪的安全問題已經成為紐約人的首要關註點。在接受調查的上班族中，74%的人表示，疫情期間公共安全在交通方面變得更糟；就在民意調查前兩周，一名槍手在布碌崙的地鐵上射殺了10人。

舊金山的官員們還看到了其他復甦的跡象：3月份，舊金山的失業率降至2.5%，是2020年2月以來的最低水平。紐約市的失業率為6.5%，而全國數字為3.6%。

「許多當地的經濟指標在3月份達到了疫情時期的高點，因為城市在繼續其緩慢的復蘇，」舊金山市主計長辦公室辦公室在周四（5月5日）發布的一份報告中說。

其他指標也有改善，但仍然遠遠低於2019年。今年前三個月，舊金山市中心的捷運通勤人數有所增加，但仍然只有疫情前水平的四分之一左右。

約有五分之一的舊金山辦公室空間仍然空置，租金持平。辦公室在沒有簽訂租約或租戶試圖轉租的情況下被定義為空置，而Kastle的占用率數字指的是實際在其辦公桌前的員工人數情況。

Kastle公司總部設在華盛頓特區，客戶散布在47個州，包括2600座大樓和4萬1000個客戶。