金門公園甘迺迪大道 永久無車化

布里德市長簽署甘迺迪大道永久無車化立法。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德7日在金門公園內簽署了甘迺迪大道(John F. Kennedy Drive) 無車化的立法，這意味著甘迺迪大道(John F. Kennedy Drive)東側，包括迪揚博物館 (De Young Museum)所在1.5哩內，永久禁止車輛通行。此舉為社區居民提供更多綠色共享空間，也為環保盡一分力

這項立法由舊金山前市議員楊馳馬（Matt Haney）、市議員孟達文(Rafael Mandelman)和潘正義（Dean Preston）與市長共同發起。

疫情 期間，甘迺迪大道作為無車走廊，為步行者或騎行者以及市民、遊客提供一個安全的活動空間。布里德表示，「很高興無車的甘迺迪大道能夠保留下來。我們若減少對汽車的依賴，並優先考慮行人、自行車和公共交通友好空間，我們的城市就會變得越好、越健康。所有年齡層的人都可以步行、騎自行車和享受開放空間，這就是公園應該做的事情。感謝市議員們的努力和行動。」

上個月27日，無車化立法在市議會通過當天，布里德市就曾發文，「市議會投票決定讓甘迺迪大道永久無車化，對於我們的居民和家庭來說，這是一個必不可少的空間，對舊金山這個城市來說會長期受益。通過這項立法，讓我們城市開始做出改變。」

市議員潘正義表示，無車化立法，可以讓孩子們在甘迺迪大道上學習騎自行車，行人安全步行，為使舊金山各個社區民眾聚會提供了安全場所。

過去幾個月來，甘迺迪大道是否無車化，一直備受關注，成為市民討論的焦點。一項調查訪問了1萬民眾，其中約有70%的人希望道路無車化。也有大批市民反對，擔心無車化會妨礙參觀金門公園內的迪洋博物館，博物館也堅持認為，道路封閉會影響參觀人數。

7日簽署法案當天，有數百位市民到場見證，以慶祝城市內又多了一個騎行踏青，親子互動的空間。支持道路無車化的市民鮑威爾說，「這有助於城市應對氣候變化，也為下一代提供了更多的綠色空間。」