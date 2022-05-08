排華法案140周年 金山華埠追思先民

出席紀念活動的社區代表們。（記者李怡／攝影）

舊金山中華文化中心主辦的「站穩腳跟：『排華法案』140周年」活動，7日（周六）上午在華埠 花園角廣場舉行。華裔 社區代表和青年領袖發表演講，並在文化中心的禮堂內，播放劉詠嫦的兩部短片，講述與回顧華裔先祖艱難移民歷程。在中華文化中心通往花園角廣場的天橋上，舉辦了先僑祭拜儀式，並大聲宣讀受「排華法案」影響的140名華人名單。之後由妙蓮仙館的導師帶隊穿過天橋，進入花園角，在社區祭壇前放置照片、紀念品和香燭，追思華裔先僑，以此提醒華裔社區要以史為鑑，教育下一代，爭取權益自強不息，不要讓歷史的悲劇重演。

中華文化中心代表謝易宏在介紹「排華法案」140周年華埠活動時表示，140年前，美國政府頒布並實施了「排華法案」，這項針對華裔的歧視 性法案，給華裔帶來了極大的挑戰和傷害。但我們的先人不畏艱難，在美國立足，為後代的未來奮鬥。中心舉辦一系列活動，就是為了紀念先人的艱苦奮鬥精神，特別在目前全美仇恨亞裔事件不斷發生情況下，提醒社區不忘歷史，以史為鑑，開創未來。

「排華法案」140周年，華埠舉辦紀念先民活動。（記者李怡／攝影）

當天參加華埠紀念活動的人，有老一輩長者，也有許多年輕人，他們獻香和供品，表達對先僑的追思，現場莊嚴肅穆。青年志工劉敬文說：「來華埠參與這次活動，就是很想了解華裔的傳統文化和僑祖的歷史，也通過這樣的方式來參與華人在美國的歷史，幫助自己在未來的道路上可以更明確學習和發展的方向。」

中華總會館中文書記李殿邦表示，「排華法案發生在140年前，雖然立法已經廢除，但是從當下社會的環境來看，華裔仍需要提高警覺性，對歧視的行為做出堅決的抗爭和舉報。也希望通過這樣的紀念活動來教育下一代，我們的先祖來到美國時是多麼艱難。即使付出了這麼多的辛勞和努力，還是得不到主流社會的認同。願下一代青年人，可以用他們的能力與知識，幫助減少歧視的發生，不再讓歷史悲劇重演」。

「排華法案」140周年，民眾在社區祭壇前祭拜先僑。（記者李怡/攝影）

中華總會館、中華文化中心、華人進步會、天使島移民站基金會、華埠藝術媒體合作社、安老自助處、CYC社區青年中心、華協中心、舊金山社區聯盟等社區代表出席參加當天的活動。