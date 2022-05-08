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慶亞太裔傳統文化月 屋崙麥迪遜廣場 改名陳煥瑛公園

記者劉先進／屋崙報導
阿拉米達縣議員麥利（右七）、布朗（右六），市議員盛桃（右三），長期家庭護理工會理事彭一玲（右一）等出席活動。（記者劉先進／攝影）
阿拉米達縣議員麥利（右七）、布朗（右六），市議員盛桃（右三），長期家庭護理工會理事彭一玲（右一）等出席活動。（記者劉先進／攝影）

5月亞太裔傳統文化月活動，7日在屋崙華埠麥迪遜廣場公園（Madison Square Park）舉行慶祝活動。現場盛重紀念去年因交通事故意外去世的前縣議員陳煥瑛，並正式宣布將公園更名為陳煥瑛公園（Wilma Chan Park）。

阿拉米達縣議員麥利（Nate Miley）、布朗（Dave Brown），屋崙市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）、市議員盛桃（Sheng Thao），長期家庭護理工會（SEIU 2015）理事彭一玲（Elaine Peng）、潘保深，屋崙華埠社安隊等出席活動。東灣台山同鄉會國術團表演醒獅，苗裔、菲裔與尼泊爾裔舞蹈團等都奉獻了特色舞蹈或詩歌表演，現場還提供疫苗接種等服務。

屋崙市議長勵琪表示，麥迪遜廣場公園，正式改名為陳煥瑛公園。（記者劉先進／攝影）
屋崙市議長勵琪表示，麥迪遜廣場公園，正式改名為陳煥瑛公園。（記者劉先進／攝影）

彭一玲表示，陳煥瑛是一位不可思議的亞太裔女性，她因為去年10月一場交通事故離世。彭一玲稱，陳煥瑛是一位領袖、朋友、姐妹，同時，她也是一位母親和祖母。

現場有尼泊爾團體表演舞蹈。（記者劉先進／攝影）
現場有尼泊爾團體表演舞蹈。（記者劉先進／攝影）

「在她離開的前一天，她還和長期家庭護理工會的護工會面。她對照顧老人和殘疾人士的會員，表現出極大的尊重。陳煥瑛還提倡立法，終結州醫院向沒有保險和保險不足的病人多收費的做法，並嘉惠加州80萬沒有醫保的兒童。在她的積極推動下，讓低收入家庭、殘疾人士和老年合法移民，能夠得到食品券和財政援助，並使這項州計畫成為永久性的。」

陳煥瑛公園現場，還提供多鐘社區服務。（記者劉先進／攝影）
陳煥瑛公園現場，還提供多鐘社區服務。（記者劉先進／攝影）

勵琪說，在過去三年中，人民積極展現出與政府齊心協力的成果。在華埠，大家活化公園，為無家可歸的鄰居提供住房，投資社區大使。市府、阿縣和州府並團結一心，讓社區充滿活力。「我們想用實際行動來紀念和弘揚陳煥瑛的精神。上周二，市議會一致通過了一項決議，將這個公園更名為陳煥瑛公園。」

勵琪說，她和陳煥瑛的選區有重疊之處，有志一同在遊民、可負擔住房、心理健康服務方面努力，為華埠服務，為聖安東尼奧公園這樣的社區服務。「我們將透過健康診所、社區活動傳遞聲音，我們並反對仇恨亞裔，強調社區團結。這個公園將傳承她的精神。」

曾是陳煥瑛辦公室主任的布朗，如今接替陳煥瑛去世後留下的縣議員職位。他代表陳煥瑛家人表示，感謝公園以她命名的這份榮譽。陳煥瑛的兒女，也對這份認可表示讚賞，尤其感謝在請願書上簽名的370位居民，以及市議長勵琪的支持、市議會投票批准。

布朗說，陳煥瑛是正義和平等的支持者。她為兒童、家庭和青少年、移民和勞工奮鬥。「多年來，我為她感到驕傲，她是一位導師，也是所有人的朋友。」

麥利也說，他十分思念陳煥瑛，如今，公園以她的名字命名，恰如其分，「阿縣布朗等議員也在推動以陳煥瑛的名字命名屋崙高地醫院。」麥利表示，陳煥瑛是許多領域的領導者，「我們將繼續努力，向她所在的社區，送去更多祝福。」

東灣台山同鄉會屋崙華埠社安隊也參加活動。（潘保深供圖）
東灣台山同鄉會屋崙華埠社安隊也參加活動。（潘保深供圖）

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