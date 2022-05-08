金山市長專欄／讓金山小商業 更容易經營

布里德市長(中)在華埠媒體和藝術合作項目的開幕式上。

親愛的讀者們：

小商業和背後辛苦經營的人士，是舊金山 重要的部分，但他們往往需要經常在複雜的法規和制度下掙扎。

我們必須竭盡所能，讓小商業更容易經營。正因如此，我們宣布推出計畫改善位於舊金山South Van Ness大道49號的專門服務小商業的新許可證中心。許可證中心內容納了多個市政部門，更容易和方便滿足對各種專案例如店舖開張或建造住房等的許可證需求。

這些改善，包括在許可證中心內設立小商業辦公室以提供支援服務，啟動一個小商業檢查大使團隊，為一些正在申請許可證的人士提供積極主動的外展服務，消除即使在沒有施工的情況下建立新建築圖紙的繁瑣要求，以及根據舊金山簡化小商業許可證流程的H提案，改善小商業申請表過程。

●設立小商業辦公室

周一至周五上午9時至中午12時和下午1時至5時，許可證中心的小商業許可證專家可為市民提供服務。市民如對許可證申請有任何疑問，也可以親自到市政廳辦公室140室查詢。或透過電子郵件[email protected]或電話（415）554-6134與小商業辦公室聯絡。

●設專業檢查大使團隊

樓宇檢查局設立了專責檢查員團隊，以協助在開業前可能遇到的各種問題，更有效地解決這些問題，並允許商業更快地開張。

●H提案改善

由選民在2020年通過的H提案，允許小商業更方便地獲得許可證，並在30天內獲得批准。這些改善包括樓宇檢查局和規畫部等機構之間更好的合作，透過專門的工作人員來支援小商業，跟進符合根據H提案資格進行快速審查的申請。

許可證中心的專責團隊，致力幫助小商業了解繁複的許可證申請流程，我們不僅提供全面支援，還提供實時解決方案，幫助舊金山成為開設和經營小商業的最佳城市。

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敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德