我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首

網傳上海實施「一人陽性、全樓轉運」防疫新政爆民怨

沙加緬度教師課堂發言使用N開頭字彙涉種族歧視 辭職

記者江碩涵／灣區報導
沙加緬度聯合學區教師在課堂上發表種族主義言論，４月底正式辭職，照片為示意圖與本案件無任何關係。（本報資料照片）
沙加緬度聯合學區教師在課堂上發表種族主義言論，４月底正式辭職，照片為示意圖與本案件無任何關係。（本報資料照片）

一名沙加緬度聯合學區Kit Carson 國際學院的女教師，2021年6月時曾在七年級的課堂上使用N開頭的種族主義字彙，而被檢舉，經過了長時間的調查，沙加緬度聯合學區本月2日公布，這名教師已於今年4月30日辭職，調查也就此結束了。

根據了解，這名七年級教師在課堂上使用了N開頭的字，涉及種族主義的言論，因此被人檢舉。沙加緬度聯合學區從去年開始調查，而這名教師也因為調查而被迫「行政休假」，直到今年4月30日，雖然調查還沒結束，但教師已主動請辭，而調查也隨之告終。

沙加緬度聯合學區（SCUSD）教育委員會主席普里切特（Christina Pritchett）指出，學區採取迅速和積極的行動，解決學區員工出現的種族主義等問題。聯合學區指出，學區譴責任何形式的種族主義，這將傷害學生、家庭和社區。

沙加緬度聯合學區（SCUSD）總監阿吉拉爾（Jorge Aguilar）表示，學區已對所有員工進行了「反種族主義」培訓課程，學區不會停歇，會繼續對抗、終止種族主義問題，如此學校才能繼續專注於替所有學生創造公平的學習機會。

根據媒體指出，2021年6月這名教師在課堂上，討論到貶義詞是日常語言的一部分，而在這段內容中，提到了N開頭的字，因此被學生錄音，且錄音檔在社群媒體間傳播開來。

根據一名學生提供的錄音檔，老師在課堂上說：「F開頭的字以前曾經是令人討厭的、醜陋的詞，就像是N開頭的詞，這個N開頭的詞，以前很常被人用來罵人，但某個時刻起就不能再用了…。」

沙加緬度當地社區倡議家Berry Accius指出，從這段話可以看出這名老師的麻木不仁，甚至與時代相當脫節，她不應該成為教育工作者，她應該被立即解雇。

聯合學區花了快一年的時間調查，不過有名學生指出，這名教師已在上學年的最後一天，對全班道歉了。沙加緬度聯合學區指出，雖然調查仍未結束，但這名教師已於今年4月30日辭職，調查也就此終結。

學區 種族主義 教育

上一則

金山市長專欄／讓金山小商業 更容易經營

下一則

馮國璋後人 馮道芬參選中谷聯邦眾議員

延伸閱讀

疫期壓力過大 蒙郡公校年底或爆教師辭職退休潮

疫期壓力過大 蒙郡公校年底或爆教師辭職退休潮

沙加緬度聯合學區教師 課堂發言N開頭字被檢舉種族主義

沙加緬度聯合學區教師 課堂發言N開頭字被檢舉種族主義
金山學區薪資系統崩潰 有教師上月沒領到薪水

金山學區薪資系統崩潰 有教師上月沒領到薪水
沙加緬度市區大規模槍擊案 3嫌謀殺罪起訴

沙加緬度市區大規模槍擊案 3嫌謀殺罪起訴
沙加緬度百戶遊民屋遭社區反對 延遲投票

沙加緬度百戶遊民屋遭社區反對 延遲投票

熱門新聞

名廚甄文達也遭遇仇恨事件，他機智回應。（記者劉先進 ／攝影）

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

2022-05-04 23:38
數據顯示，在新一波疫情中，舊金山富裕社區的新增病例率高於低收入社區。（美聯社）

病例再激增 這回恐嚴重打擊金山富裕社區

2022-05-03 13:06
在新冠病例激增的情況下，灣區新冠住院人數也再次增加。（Getty Images）

灣區進入第5波疫情 確診者激增 住院數回升

2022-05-04 02:20
69歲的母親關寶珠（Baozhu Guan）4日早上8時外出散步失蹤，家人非常擔心其安危。（Eileen Chou供圖）

「最怕仇恨犯罪 被人關押」69歲華人失蹤

2022-05-05 16:27
圖為舊金山市一處全新可負擔出租單位，位於市場街1177號。（本報檔案照）

舊金山、聖荷西房價 世界百大都會區最難負擔

2022-05-06 13:47
長期新冠患者非常需要有效治療，可是必先得知長期新冠背後生物機制。(美聯社)

長期新冠患者 打疫苗後症狀改善又復發

2022-05-02 14:12

超人氣

更多 >
馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這
為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」
俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」
英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率
不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男

不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男