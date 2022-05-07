舊金山18警員未接種疫苗遭解雇 7人面臨解雇 工會可望法律援助

部分舊金山警员因未接種 COVID-19 疫苗被解雇。此為示意圖。（記者李怡╱攝影）

舊金山警察 局數據顯示，迄今為止，已有18名舊金山警察因未能接種COVID-19疫苗 而被解雇。還有另外7名警員可能面臨被解雇。潛在的25人被解雇僅占該部門大約1723名宣誓警員的1%左右，但發生在警員短缺的現在，也不得不被部門重視。

警察局發言人在給紀事報的聲明中表示：「根據舊金山市對城市工作人員的要求，所有全職、前線、宣誓就職的警察都已完全接種COVID-19疫苗。未完全接種疫苗的官員，正處於行政審查程序的不同階段。」

根據公共衛生部3月份的一項規定稱，警方不需要接受COVID-19加強針注射。這項規定是根據當時社區中COVID-19病例和住院人數下降而作出。根據最新的衛生局規定，舊金山仍需要為在高風險環境（包括監獄、醫院和療養院）工作的人員提供疫苗加強針的注射。包括消防員、護理人員和緊急救護技術員（EMT）在內的城市雇員，必須在6月30日之前完成加強針注射。

等待解僱的七名警察目前正在接受紀律處分。工會發言人德羅洛(Dustin DeRollo)表示，接受紀律處分的警員，有機會進行法律諮詢。那些已被解雇的警員將不會得到工會的進一步維權，因為未能接種疫苗意味著他們不符合這項工作要求的最低標准。

去年9月，有近200名未接種疫苗的舊金山警員要求宗教豁免，其中8名要求醫療豁免。

舊金山警察協會（SFPOA）代理會長麥卡瑞（Tracy McCray）譴責解雇事件，並在一份聲明中表示「現在是把數十名經驗豐富的警察趕出家門的最危險時刻，尤其是在沒有辦法取代他們的情況下。這座城市應該重新考慮其嚴厲的立場，並尋求安全和創造性的方式來留住這些警員。」

長期以來，舊金山一直在爭論需要多少名警察才能對這座城市進行充分的治安維護。根據幾十年前的數據計算，警察局應該至少有1971名警官。目前，根據市委報告的調查結果，一支有效的警察隊伍應該有2182名警察。