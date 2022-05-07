打擊跨國親子誘拐 秘魯團訪金山地檢處

博徹思接待來自秘魯的國際代表團。（記者王子涵／攝影）

舊金山 地檢長博徹思（Chesa Boudin）5日宣布，由國務院 國際訪問學者領導計畫（IVLP）提名的來自秘魯的八位代表，日前來到舊金山地檢處訪問。這次訪問是國務院打擊跨國親子 誘拐（Parental Child Abduction）犯罪項目的一部分，由全球紐帶（Global Ties）組織舊金山分部主辦。代表團會見了舊金山地檢處兒童誘拐康復部門（CARU），會上雙方就國際、州際和當地兒童誘拐案件的訴訟進行了交流。

此次來訪的秘魯代表團是由高級法院、家庭法院的法官，以及專注於幫助弱勢人群的律師代表組成的，討論主題包括涉及到國外與聯邦機構在處理親子誘拐案件及送還被綁架兒童相關問題。

博徹思表示，很榮幸能夠接待來自秘魯的代表團，與辛勤工作的律師和調查員一同會面。他說：「很高興有機會與我們的國際合作夥伴展開合作，確保被綁架的兒童能夠安全返回祖國，這有賴於機構和國際團隊之間的合作。我為兒童綁架恢復團隊感到自豪，他們向國際夥伴分享了寶貴的經驗。」

國務院負責教育文化事務副助理國務卿懷特（Stacy White）表示，很高興與舊金山地檢處和全球紐帶組織的合作，歡迎來自秘魯的代表團共同探索親子誘拐案件的最佳解決方法。

這次會議於2日舉行，來訪的秘魯團與舊金山地檢處的專業人員進行了交流。地檢處助理檢察官法斯特奧（Alex Fasteau）和調查員布萊恩（Molly Braun）主持了關於國際兒童綁架的培訓。

斯特奧表示，他很榮幸可以作為舊金山地檢處的一員來接待來自秘魯的公職人員，對方同時是美國「國際兒童拐騙事件海牙公約」的條約合作夥伴之一。他說：「與我們的合作夥伴建立聯繫，可以促進被綁架出或進舊金山的兒童的安全和福祉。」