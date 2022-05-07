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「1輛車400元」紐森再促退稅：DMV退款最快

編譯組／綜合6日電
紐森批FTB汽油補助金將延後到10月發放，他表示DMV退款最快捷。（美聯社）
紐森批FTB汽油補助金將延後到10月發放，他表示DMV退款最快捷。（美聯社）

州長紐森（Gavin Newsom）警告說，沙加緬度3月份提出一系列將錢退回加州人的建議後，根據立法機構領導人推動的計畫，退稅支票可能仍要等上近5個月；他認為他的計畫可將財政救濟與汽車所有權聯繫起來，是使加州人最快得到補助金的選擇。

紐森批評加州民主黨領導層計畫通過特許經營稅委員會（the Franchise Tax Board）輸送80億元的資金，可能會使退款的時間增加幾個月；根據該提案，收入不超過12萬5000元的納稅人將得到200元的支票，每個孩子或其他受撫養人將獲得額外的200元。

紐森說：「FTB不可能很快把錢拿出來，因為他們正處於退稅季節」。他補充說，「退稅將在9月底開始，可能一直持續到明年春天。人們可能會對此感到有點煩躁，希望能更快地得到救濟」。

紐森提議，加州人擁有的每輛車可獲得400元，兩輛車的最高限額為800元，總退稅額為110億元。根據紐森的計畫，由汽車監理廳（the Department of Motor Vehicles，DMV）負責分發借記卡而不是特許經營稅委員會，這些借記卡將可以在 「夏季早些時候」開始寄到加州人家。

紐森說，這項退稅應該包括高收入者；他們被排除在之前的刺激措施支票之外，因為只有收入在7萬5000美元以下的人才能得到該支票。

作為其建議的一部分，州長還要求提供公共交通補助金，允許交通機構提供三個月的免費乘車服務。

下周將公布備受矚目的5月預算修訂案，主要立法者和州長為此正在談判；該修訂案將提供關於該州有多少錢及紐森希望如何使用這些錢的最新情況。

根據最新數據，金州現在估計有680億元的可觀盈餘，1979年的支出上限要求沙加緬度將這些錢的一部分送回給納稅人，或將其用於選定的類別，包括教育和基礎設施。

5日加州一加侖普通汽油的平均價格高達5.76元，由於通貨膨脹，目前每加侖汽油稅為51分，司機們應該預期在7月1日每加侖要多付3分左右。紐森曾試圖暫停上調，但立法機構未能在上周的最後期限前完成這一工作。

紐森 加州 退稅

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