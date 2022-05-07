防疫限制取消、確診回升 灣區感染率飆加州最高

最新數據顯示，灣區目前是加州新冠感染率最高的地區之一。（美聯社）

根據加州 6日最新公布的數據，自3月底以來，加州新冠新增病率率已上升近三倍，在這一波新疫情 中，灣區 目前是全加州感染率最高的地區之一。

柏克萊加大傳染病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）說：「這是我們第一次看到這種情形，以前都是相反的。」

6日更新的數據顯示，舊金山過去七天的單日平均新增病例率為每10萬人中超過30例，是加州平均的兩倍多；灣區目前的新增病例率，雖然仍只有今年1月Omicron疫情最高峰時的十分之一，但隨著大部分防疫限制的取消，灣區現在的確診病例數是六周前的三倍以上。加州的新冠住院人數也悄悄回升，從4月25日的1224人，增加到5月5日的1369人。

聯邦疾病防治中心（CDC）指出，自3月底以來，美國的新增病例激增170%，住院人數比前一周增加16%，死亡人數自2月穩定減少之後，現在已開始回升。

CDC數據顯示，美國整個西海岸、東北部、五大湖區、德州和佛羅里達州南部，目前病毒傳播程度都很嚴重。灣區現在的社區傳播風險級別為黃色中等級別，是CDC認為高染疫風險者應該戴上口罩的級別。

舊金山的病例早在3月中旬就開始增加，灣區是在這波疫情中第一個出現病例增加的地區，接著是聖他克拉拉縣和聖馬刁縣，這些縣的新增病例率已連續數周高於加州平均。

不過，專家表示，新增病例率不足以反映出病毒實際傳播的程度。

舒瓦茲柏格指出，研究發現，與過去幾波疫情相比，現在發現和統計到的病例比例較低，通報病例數和實際病例數嚴重脫節，是因為愈來愈多人使用居家快篩盒檢測，難以統計。

舊金山加大傳染病學家盧瑟福（George Rutherford）表示，造成這波病例激增的原因包括從Omicron變異出來的病毒株傳染力一個比一個強，以及人們從自然感染和接種疫苗獲得的免疫力逐漸下降。

盧瑟福說：「對那些在12月和1月自然感染人來說，他們的免疫力已開始減弱，之前感染BA.1（Omicron）獲得的免疫力幾乎無法提供免於感染BA.2.12.1的保護力。」

雖然灣區是美國新冠疫苗接種率最高的地區之一，但疫苗提供的保護力已開始下降，如果沒有接種補強針，保護力就會變差。盧瑟福說：「疫苗預防出現重症和死亡的能力很高，但預防感染的能力會隨著時間減弱。」

盧瑟福還表示，不戴口罩的人感染病毒的風險較高，如果要參加室內集會的話，最好戴上N95口罩。