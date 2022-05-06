69歲華婦失蹤 家人憂仇恨犯罪 籲請市民協尋

69歲的關寶珠（Baozhu Guan）4日早上8時外出散步失蹤，家人非常擔心其安危。（Eileen Chou供圖）

69歲的華人關寶珠（Baozhu Guan）4日早上8時外出散步失蹤，她的家人Eileen Chou在5日告訴本報，家人都非常擔心她的安危，因關寶珠患有阿茲海默症 、糖尿病和高血壓，不定期服藥，會有健康問題，且目前仇恨亞裔犯罪很多，家人擔心她被人襲擊或私自關押，希望知情者得知下落，可致電屋崙 警方聯繫。

警方表示，知情者可致電屋崙警局失蹤人員小組510-238-3641，關寶珠的親友也在微信和周邊發表和張貼尋人啟事，請市民幫忙尋找。

屋崙警局對本報表示，最後一次有人見到關寶珠，是在4日早上8時，位於Foothill Boulevard的2400街區；關寶珠身高5英尺、體重120磅、灰色頭髮棕眼，家人稱關某患有阿茲海默症。她通常戴著草帽，穿著長袖T恤。

Eileen Chou說，母親關寶珠患有阿茲海默症，會說粵語和國語，雖然記性不好，但能正常說話問答，因為考慮到健康問題，她每天都會外出散步一、兩個小時，通常都會回家；此前曾走丟過一、兩次，當時攜帶手機，但說不清楚具體方位。她在屋崙居住30年，熟悉周邊環境，「父親散步沒母親快，所以沒外出，平常打理後院。5月9日就是母親70歲生日，沒想到4日早上8時出去，就沒有回來，當時她未攜帶手機和身分ID。」

關寶珠的家人在社媒相關尋人啟事中描述，「家人朋友在家附近找過，但沒有結果。警方打電話給周圍醫院和機構，均無下落，爸爸因為著急，忘了媽媽今天穿著。她身高1米50左右，有白色齊耳短髮，麻煩轉發，如果有人見過，請聯繫我。」

Eileen說，他們在附近的商戶和社區粘貼了尋人啟事，警方也派來三輛警車，四處尋找。「有人說在華埠 7街和12街看到過母親下落，當時似乎迷路了，在自言自語。目擊者向上前詢問，但拉著一隻大狗，怕把老人嚇到，所以錯過了。」

東灣台山同鄉會屋崙華埠社安隊負責人馬作林表示，4日下午得知關寶珠失蹤一事後，就到各地微信群轉發尋人啟事。5日早上巡邏，他還將社安隊隊員分散到華埠各個角落，重點搜尋失蹤的方位，「如果老人家一直散步，不會走太遠，就怕坐車外出，會有點麻煩。」