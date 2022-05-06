金山143單元可負擔房啟用 波洛西、布里德同慶

聯邦眾議院議長波洛西(左一)與舊金山市長布里德（右一）共同出席可負擔性住房啟幕儀式。 （記者李怡╱攝影）

位在舊金山 米慎區（Mission District）16街的「前進之家」（Casa Adelante）100%可負擔性住房，在5日啟動入住儀式，由舊金山市長布里德、聯邦眾議院 議長波洛西（Nancy Pelosi）和社區領袖一起慶祝，可為低收入 群體提供143個住房單元。此外，項目還為殘障人士提供30個住房單元。

布里德在啟動儀式上說：「在前進之家慶祝新的143可負擔性住房開發項目，這要感謝鄰里優先計畫，這項計畫確保社區中的住房為來自該社區的人們提供服務，讓住在米慎區的低收入家庭，都可優先申請住房。」她也表示，這裡143個住房單位的投入使用，為緩解舊金山的住房壓力起到至關重要的作用，這也是打造舊金山人美好家園的開始。

波洛西則指出：「很榮幸為前進之家可負擔性住房申請到200萬元的聯邦資金支持，聯邦眾議院的民主黨人士將會繼續努力擴大經濟適用房的建設，為更多的居民提供美好家園。」

前進之家項目除了143個住房單元外，還設有一個內部庭院、屋頂農場、自行車停車場。建築集藝術、非營利組織服務、幼兒保育和教育空間為一體。

這座共有八層、占地15萬5000平方呎建築和相關景觀於2021年11月完工，由 Leddy Maytum Stacy Architects (LMSA) 建築事務所和 GLS Landscape公司設計，旨在滿足社區對以家庭為中心的住宅、經濟實惠的藝術空間的需求，並且獲得了LEED金牌認證設計獎。

2828 16th Street的前進之家100%可負擔住房，是由田德隆社區發展協會（Tenderloin Neighborhood Development Corporation)和米慎經濟發展機構（Mission Economic Development Agency) 聯合建造。開發團隊運用了低收入住房稅收抵免、免稅債券、抵押貸款和聯邦基於項目的支持開發此住房項目。舊金山市長住房和社區發展辦公室，在2015年為此項目投資了超過4600萬元。