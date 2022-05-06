可負擔房提案 社區住客聯會市府前聚集支持
舊金山社區、勞工和老年權益組織日昨在市府門前舉行集會，支持繼續大幅擴大可負擔性住房的提案，這項耗資超過1.36億元的提案將擴大和提高家庭、教師和老年人群體的可負擔性住房建設。
這項計畫包括啟動6000萬元的場地收購基金，支持新的可負擔性出租、購買、供給教師的住房，解決目前無障礙改善和公共住房計畫被長期推遲的維修需求，促進新的可負擔性住房模式。同時，400名極低收入的老年人和殘疾人有資格從現有可負擔性住房升級至無障礙住房。
社區住客聯會（Community Tenants Association）主席梁榮浩4日在集會上表示，「安享晚年」是形容老年人晚年生活安定和樂，安穩的居所絕對是安享晚年不可或缺的一環。
梁榮浩說：「很多住客會會員的住房環境不佳，有些會員住在沒有電梯的散房里，每天用僅餘的力氣爬樓梯，情況令人擔心。所以很多會員到62歲後，便開始忙著申請老人屋，一有機會便申請，但從來沒有被抽中，到了七八十歲還在住著散房。有些長者埋怨自己不幸運，但是這不是運氣問題，這是制度的問題。」
住客會的代表稱，集會是向市議會傳遞一個信息，即目前住房制度對於老年人和工作人士來說是行不通的。梁榮浩說：「有太多的豪華住房，負擔得起的住房太少。我們支持這個擴大可負擔性住房計畫，為社區建造更多可住的房屋。」
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