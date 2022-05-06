可負擔房提案 社區住客聯會市府前聚集支持

社區住客聯會4日在舊金山市府門前舉行集會，支持繼續大幅擴大可負擔性住房的提案。（社區住客聯會提供）

舊金山 社區、勞工 和老年權益組織日昨在市府門前舉行集會，支持繼續大幅擴大可負擔性住房的提案，這項耗資超過1.36億元的提案將擴大和提高家庭、教師和老年人群體的可負擔性住房建設。

這項計畫包括啟動6000萬元的場地收購基金，支持新的可負擔性出租、購買、供給教師的住房，解決目前無障礙改善和公共住房計畫被長期推遲的維修需求，促進新的可負擔性住房模式。同時，400名極低收入 的老年人和殘疾人有資格從現有可負擔性住房升級至無障礙住房。

社區住客聯會（Community Tenants Association）主席梁榮浩4日在集會上表示，「安享晚年」是形容老年人晚年生活安定和樂，安穩的居所絕對是安享晚年不可或缺的一環。

梁榮浩說：「很多住客會會員的住房環境不佳，有些會員住在沒有電梯的散房里，每天用僅餘的力氣爬樓梯，情況令人擔心。所以很多會員到62歲後，便開始忙著申請老人屋，一有機會便申請，但從來沒有被抽中，到了七八十歲還在住著散房。有些長者埋怨自己不幸運，但是這不是運氣問題，這是制度的問題。」

住客會的代表稱，集會是向市議會傳遞一個信息，即目前住房制度對於老年人和工作人士來說是行不通的。梁榮浩說：「有太多的豪華住房，負擔得起的住房太少。我們支持這個擴大可負擔性住房計畫，為社區建造更多可住的房屋。」