「新冠像狡猾球隊」衛生專家：與流感大不同

專家指出，感染新冠與感染流感或許症狀類似，但有許多差異。（美聯社）

儘管衛生官員和身邊的親朋好友都說，新冠肺炎已逐漸流感 化，但專家強調，新冠不是普通流感，而且可能永遠都不會是普通流感。

聯邦食品藥物管理局（FDA）領導人在2日刊登在「美國醫學 協會雜誌」（Journal of the American Medical Association）上的一篇報告中說：「現在是接受造成新冠肺炎SARS-CoV-2病毒的存在是新常態的時候了。未來，新冠病毒會和其他常見的呼吸道病毒同時在全球各地傳播。」

兩者比較 高度政治化

專家認為，在疫情初期，將新冠肺炎和流感做比較，是高度政治化的行為，因為，這是一種把這個造成美國將近100萬人死亡的新疾病的嚴重性淡化的做法。不過，隨著疫苗 和治療的普及，現在是對兩者進行比較的合適時機。

舊金山加大醫學院院長瓦賀特（Bob Wachter）說：「如今，對一個接種了疫苗和補強針的人來說，染疫出現嚴重症狀的機率與流感相當。」他指出，用於治療新冠的口服藥Paxlovid甚至可以進一步降低死亡風險。

以大部分居民都已接種新冠疫苗的灣區為例，儘管病例仍然有激增的時候，染疫病人現在出現住院或死亡等嚴重後果的機率，已比2020年到2021年的冬季低得多，感染症狀可能與流感類似。但是，專家表示，新冠和流感兩者之間仍然存在一些主要差異。

症狀類似 了解仍然有限

史丹福大學傳染病學家沙林納斯（Jorge Salinas）表示，儘管兩者表現出來的症狀類似，但病毒本身卻有很大的不同，醫學界目前對新冠病毒的了解仍然十分有限。

沙林納斯以足球賽來比較病毒如何與人體的免疫系統互動。他說，感染流感就像和一支你很熟悉的球隊比賽，雖然還是可能發生意外和令人不安的狀況，但大概知道會發生什麼。然而，感染新冠完全不同。他說：「新冠是非常狡猾的球隊，我們對它所知甚少，他們有可能不遵守遊戲規則。」

新冠比流感更具傳染性

專家還指出，新冠比流感更具傳染性，代表它會以感染更多人的方式，提高人們出現重症和死亡的風險。瓦賀特說：「你從來不會在一場流感中，看到周圍有這麼多人感染。」

新冠還會對人體造成長期影響，包括神經系統併發症、心臟病和糖尿病，這些都是流感不會造成的。

後遺症可能10年後才知

沙林納斯說：「我不想危言聳聽，但是，有些病毒造成的疾病，要經過10年到20年才會顯現出來。我們現在肯定還不了解新冠病毒會帶來哪些短期、中期和長期的後遺症。」

此外，與大部分在冬季出現的季節性流感相比，新冠因為太新，行蹤仍然無法捉摸。沙林納斯說：「新冠應該還是有一些季節性，但我沒有看到它和流感一樣，在溫暖的月份會減少到幾乎不存在。」