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阿拉米達縣6000華裔護工要漲薪了 預計9月生效

記者劉先進／屋崙報導
長期家庭護理工會與阿拉米達縣達成初步協議，家庭護工在未來三年內漲薪18%。圖為華裔護工此前舉行聚會，要求漲薪。（記者劉先進／攝影）
長期家庭護理工會與阿拉米達縣達成初步協議，家庭護工在未來三年內漲薪18%。圖為華裔護工此前舉行聚會，要求漲薪。（記者劉先進／攝影）

長期家庭護理工會（SEIU 2015）本周與阿拉米達縣達成初步協議，家庭護工在未來三年內漲薪18%，在2025年1月1日達到時薪20元的水準。

阿縣目前有2萬1000個護工，其中四分之一為亞裔，多數為華裔。華裔護工約6000人。做了20多年家庭護工的華人朱麗霞（Lisa Zhu）5日呼籲更多同事加入工會，也希望工會為會員爭取退休金等更多福利。

聯邦撥款，地方政府再支援部分資金，合力支持長期居家護工項目的運營。縣級政府和工會的談判，決定了護工的薪酬。長期家庭護理工會對本報表示，此次達成的初步協議期限為三年，一旦暫定協議被所有各方批准，將立即實施。在未來幾周內，工會成員將舉行投票。批准後的合同將提交阿縣議會通過，並轉交給州府執行。

工會估計，新合同將在9月生效。合同實施後，護工時薪將從時薪16.75元升至17.60元，2023年1月升至18.10元，2025年1月1日增加到時薪20元。護工漲薪意味著，阿縣是州內第三個達到工會時薪20元目標的縣。

今年當選為長期家庭護理工會理事的美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）呼籲，華人家庭護工可透過掃描二維碼或點擊網址：http://tiny.cc/SEIU2015CHI，申請成為工會會員，交納每月會員費10元。會員盡量投票，一旦投票率達到50%+1票，就可以通過，儘早讓漲薪合同生效。

長期家庭護理工會執行副主席伊婉（Kim Evon）說，當42萬名長期護理工人在兩年內離開工作崗位時，會告訴大家，護工是一個處於危機中的行業。護理人員的工資很低，保護不足，而新冠疫情讓情況變本加厲。「這項協議對工會成員和呼籲漲薪到20元的運動來說，是個巨大的勝利。在洛杉磯縣，護工目前正在進行合同談判。現在是時候為加州所有護工爭取時薪20元了。」

圖為華裔護工此前爭取漲薪行動。（記者劉先進／攝影）
圖為華裔護工此前爭取漲薪行動。（記者劉先進／攝影）

朱麗霞說，感謝工會為護工爭取權益。但也希望工會幫大家爭取更多權益。比如，降低護工拿到醫療保險的門檻。目前，阿縣要求護工每月做足80小時，對護工來說非常難，希望向舊金山看齊，降低到25小時，讓護工更容易拿到醫保。另外，也希望能爭取到退休金，讓護工們老有所依。「建議工友們不要斤斤計較，在乎一點每月的會員費。到了希望申請退休金時，才後悔沒有成為工會成員。」

朱麗霞說，她做護工20多年，其中頗多艱辛。每月她要工作超200個小時，平均每隔工作日為11小時。有人以為護工工作很簡單。其實非常繁瑣、且壓力大。

她照顧屋崙兩個病患。一個92歲，一個不到60歲的傷殘人士。老人脾氣像小孩，要不斷遷就。另一個病患，經常說難聽的話。她一開始會放在心上，到晚上抱頭痛哭。但後來學會放平心態，將辱罵的話語當成耳邊風，一旦不工作，就保持愉快心情。再聽到類似的話，就轉身走開，去做其他事情。「關鍵是放寬心胸，畢竟病患也需要得到人的幫助，否則為什麼要僱傭我去照顧？」

退休金 投票 華裔

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