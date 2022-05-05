紀念前市長李孟賢 大通球場立銅像

大通球場立銅像，紀念前市長李孟賢。（圖片來自Sam Jackson Whiting）

根據「舊金山 紀事報」報導，5月5日為已逝的舊金山前市長李孟賢70歲冥壽，當天下午1時30分將在金州勇士 隊主場大通中心舉行李孟賢銅像揭幕儀式，接著當晚球場將舉行NBA季後賽 。李孟賢的銅像手持籃球、戴眼鏡面露笑容，將豎立在舊金山第3街大通球場(Chase Center)西翼入口廣場的正中央位置。

2017年離世的李孟賢生前曾積極推動興建金州勇士隊主場大通中心，雖然他無緣親臨球場欣賞勇士比賽，但他的銅像將會豎立場外，讓球迷銘記他對球場的貢獻。

落實李孟賢銅像項目的勇士隊退休主任暨財務長韋爾茨(Rick Welts)表示︰「如果沒有李孟賢市長，我不肯定我們這周會不會在大通中心球場舉辦季後賽。李孟賢幫助我們最終完成這一項目。」

韋爾茨表示，他與勇士隊老闆拉科布(Joe Lacob)和古伯(Peter Guber)討論了30秒，就獲得兩人的同意，並立即行動。

勇士邀請屋崙藝術家亨德里克森(Jonah Hendrickson)設計和建造銅像。亨德里克森之所以獲邀請，源於韋爾茨在舊金山市政廳一尊當年遇刺身亡的市議員米爾克(Harvey Milk)銅像上看到亨德里克森名字。亨德里克森獲邀後，隨即與屋崙另一名藝術家莎米婭(Deborah Samia)一起，從李孟賢500張相片擷取靈感。

亨德里克森說︰「我們研究了那些相片很久，才想出那個姿勢；當你靠近時，會注意到他的頭有點傾斜，接著看到他的表情，這就是李孟賢的招牌笑容。」

勇士隊負責銅像費用，並未透露相關金額；韋爾茨說︰「投資不會太大。」

未完成的銅像曾被運到球場外，讓有關方面了解效果，然後被運往柏克萊藝術公司Artworks Foundry完成漆銅工作。銅像5日早上將被運往球場作永久安放，並舉行揭幕儀式。李孟賢生前身高5呎7吋，重170磅，而銅像則高57吋，重300磅。

李孟賢銅像除了是大通球場首尊銅像，也是舊金山市首尊李孟賢銅像。韋爾茨說，與前任市長威利勃朗和紐森比較，李孟賢為人低調，只是在他所做的每一件事上都有效率，大通球場確實是他一項政績。