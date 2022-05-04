協助更生人重返社會 金山地檢處提供數位培訓

為幫助重生人士重返社會，地檢處2日開設了第一節數碼技術的培訓。（地檢處提供）

舊金山 地檢長博徹思（Chesa Boudin）3日宣布，將與Code Tenderloin和Goodwill CASC合作，為正在適應獄後生活的更生人士，提供科技技術的培訓。第一次培訓在2日舉行，幾名曾被判處長期監禁的人士參與了第一節課程。

博徹思表示，為了防止再次犯罪，必須為剛出獄的更生人士提供重返社會所需的職業培训。「我們與Code Tenderloin合作，為以前被監禁和涉及其他司法案件的人士提供寶貴的職業技能培訓和支持。我的辦公室一直致力於計畫的發展，因為這有助於提升公共安全。」博徹思說。

Code Tenderloin電腦讀寫專員弗雷澤（Robert Fraser）說：「我們很高興能夠與地檢處合作，讓更多的參與者獲得成功地未來。」他表示，很自豪可以為更生人生提供新的機會，在城市中建立好的榜樣，引領改變。

免費的培訓計畫目的是教導被監禁的成年人具備基本的電腦技能，幫助他們重返社會。為期兩周的課程包括基本的電腦和數位知識，並介紹科技產業的職業道路。成功完成培訓的人士還能夠獲得職業援助，以及Code Tenderloin贈予的筆記本電腦，以幫助他們將技能付諸實踐。

參與昨天課程的還包括幾名被地檢處的定罪後司法小組（Post-Conviction Unit）重新量刑的人士。該部門除了日常的工作以外，還會審查可能量刑過多，或法律上存在問題的案件。該部門在重新量刑時會考 慮諸多因素，包括囚犯在監獄 時期的表現，受害人的意見，以及囚犯重返社會的計畫等。自2020年博徹思上任以來，地檢處對68名罪犯進行了重新量刑。