沙加緬度市區大規模槍擊案 3嫌謀殺罪起訴

民眾追悼槍戰受害人士。 （美聯社）

加州 首府沙加緬度一個月前爆發驚人大規模槍殺事件。當地地檢處檢察官 目前已對三名嫌犯提出謀殺控罪。

沙加緬度檢察長舒伯特 (Anne Marie Schubert) 3日表示，檢察官已對三名嫌犯史麥利‧馬汀 (Smiley Martin)、丹卓‧馬汀 (Dandrae Martin) ，以及佩頓 (Mtula Payton)提出謀殺控罪。檢方尚未決定是否對三名謀殺嫌犯提出判處死刑要求。

沙加緬度4月3日驚人大規模槍殺事件發生於市區酒吧、夜總會打烊時刻。槍殺案起因是幫派 衝突，這場大規模槍戰造成六人死亡，其中包括一名參與槍戰的幫派人士。

這場幫派槍戰造成12人受傷，其中包括兩名幫派槍手。警方表示，捲入槍戰的各幫派槍手共有五人。法院檔案顯示，史麥利馬汀參與多次槍殺事件，是一名極度危險，不可能悔改的幫派兇嫌。史麥利的弟弟丹卓‧馬汀亦在這場槍戰中開了一槍。

其他參與槍戰槍手為培頓與透納 (Devazia Turner)。現年29歲的透納死於槍戰。法院檔案資料顯示，馬汀兄弟將於5月27日出庭應訊。代表馬汀兄弟的辯護律師未能回覆媒體查詢。

除了透納之外，這場大規模槍殺事件死者包括哈里斯 (Sergio Harris)、盧雀斯 (Joshua Hoye Lucchéis)、亞歷山大 (Johntaya

Alexander)、安德拉德 (Yamile Matinez-Andrade)。警方表示，哈里斯、盧雀斯與馬汀兄弟、透納、培頓發生衝突，引發這場槍戰。