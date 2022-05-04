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楊馳馬宣誓就職17區州眾議員 僑社設宴支持

記者李怡 / 舊金山報導
楊馳馬3日上午在沙加緬度州府宣誓就職第17區州眾議員。（楊馳馬團隊）
楊馳馬3日上午在沙加緬度州府宣誓就職第17區州眾議員。（楊馳馬團隊）

楊馳馬3日上午在沙加緬度州府舉行第17區州眾議員宣誓就職儀式，楊馳馬表示感謝舊金山居民對他的信任，會在州府繼續在公共安全、住房與無家者等問題上積極努力，聽取社區聲音。楊馳馬的家人和競選團隊及大部分州眾議員出席就職儀式，他的州府同事還發文表示歡迎。

楊馳馬於3日上午9時向市議會遞交辭呈，上午10時在州府宣誓入職，開啟州眾議員的工作。

市長布里德之前表示，會盡快公布接任楊馳馬留下的市議會職缺的人選；楊馳馬支持他辦公室幕僚長馬宏尼（Honey Mahogany）替補空缺，如果布里德最後決定任命馬宏尼，或者馬宏尼在11月的競選中正式當選，她將成為舊金山市首位跨性別市議員。

除了馬宏尼，政治顧問和市府內部消息人士此前還提到其他四名可能人選；其中包括擁有科技和政商背景的南亞移民馬百樂（Bilal Mahmood），他2月曾角逐第17區州眾議員，初選中贏得22%的選票。還有美國公民自由聯盟（ACLU）副主任Vikrum Aiyer、舊金山市警察局策略通訊主任Matt Dorsey，及規畫委員會主席Rachael Tanner。

楊馳馬的支持者李兆祥、退休醫護工人工會代表周禮樵等社區領袖，周一以個人名義在華埠康年酒家設宴支持，並慶祝楊馳馬當選第17區州眾議員。來自華埠、訪谷區、南市場街區和田德隆區等華人聚居地區的長者、工會成員等參加了這場宴會，華裔支持者們表示會在之後的競選中繼續支持他。

楊馳馬從競選初期就表示將格外重視華人選票，他於去年9月30日早上宣布參加競選，當天就在華埠獅子窩酒吧舉辦媒體圓桌會，指出華人社區將是競選工作的重點。

選舉期間楊馳馬團隊多次在華埠舉辦活動拉票，動員選民，初選和複選時他都與華埠長者一起投票。並多次在訪谷區、灣景區以及華埠與長者和亞裔選民互動，關心選民所關注的健康和安全等問題。

華埠 眾議員 舊金山

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