「歡迎外州婦女來加州墮胎」紐森挺生育自主權

加州民眾支持婦女墮胎權。 （美聯社）

聯邦最高法院準備推翻保護婦女墮胎 權的「羅訴韋德案」(Roe v Wade)消息2日曝光後，紐森 州長與各界領導表態支持保護尋求墮胎婦女，歡迎外州婦女前來加州 墮胎。

聯邦最高法院尚未決定廢除羅訴韋德案，然而草案外洩，顯示大多數法官準備採取廢除行動。羅訴韋德案規定，聯邦最高法院承認婦女墮胎權，受到憲法隱私權保護。如該案廢除，各州可自行決定是否禁止墮胎。

民主黨主控的加州一向支持婦女墮胎權。如羅訴韋德法遭廢，一般預料，加州婦產科診所將出現大批從遠地而來尋求墮胎的外州婦女。

加州計畫生育聯合會 (Planned Parenthood Affiliates of California) 總裁兼執行長希克斯 (Jodi Hicks) 指出，草案像是一場可怕的惡夢。

希克斯在聲明中指出，如各州婦女面臨惡意禁止墮胎阻撓，歡迎前來加州各生育健康中心。所有計畫生育員工將竭盡所能，服務尋求墮胎婦女。加州已開始準備服務大批尋求墮胎婦女計畫。

紐森與參議會臨時議長艾金斯 (Toni Atkins)、眾議會議長藍登 (Anthony Rendon) 2日晚表示，他們準備草擬憲法修正案，如經選民公投通過，將可保護加州尋求墮胎婦女。

紐森辦公室於聲明中指出，無法相信聯邦最高法院會保護婦女生育權，加州憲法將另設防火牆來保護婦女權利。

州長辦公室發言人梅農 (Erin Mellon) 表示，州長辦公室計畫於11月選舉時，推出這項保護婦女生育權的公投憲法修正案。修正案需要三分之二議員同意才能送入公投。加州參、眾兩會民主黨均為絕對多數(supermajority)。議案送進11月公投，應當不成問題。

紐森推文表示：「我們的女兒、姐妹、母親、祖母將不會保持沈默。全世界都會聽到她們的憤慨。加州不會退讓。我們將全力拚鬥。」

州議員與倡導支持墮胎權團體3日上午於州議會舉辦記者會表示，將合作提出一套法案，支持加州提供墮胎服務。眾議員嘉西亞 (Christina Garcia)說，推翻羅訴韋德案將無法停止墮胎。

嘉西亞等州議員計畫提案設立協助加州低收入婦女尋求墮胎的基金。服務低收入民眾的「加州健保」(Medi-Cal)已涵蓋墮胎服務。一些州議員表示，加州健保亦應保障外州婦女。

專家表示，德州去年禁止大部分墮胎後，許多婦女遠來加州尋求墮胎。

根據美國計畫生育組織古特馬赫學會 (the Guttmacher)，如各州可全面禁止墮胎，前來加州醫院婦產科求診的15歲至49歲婦女人數，將從目前4萬6000人，增加到140萬人。

臨時參會議長艾金斯已提案，讓護士無需在醫師監視下，為懷孕前三個月的婦女進行墮胎手術。

民調顯示，大多數加州人贊成墮胎合法化。根據非黨派加州公共政策學會 (Public Policy Institute of California) 民調，加州77%成年人支持羅訴韋德案。