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病例再激增 這回恐嚴重打擊金山富裕社區

編譯組／舊金山2日電
數據顯示，在新一波疫情中，舊金山富裕社區的新增病例率高於低收入社區。（美聯社）
數據顯示，在新一波疫情中，舊金山富裕社區的新增病例率高於低收入社區。（美聯社）

隨著新冠病例再次激增，但這次舊金山富裕社區的新增病例率顯然高於低收入社區，是新冠疫情發生以來罕見的情形。

衛生專家表示，和去年12月Omicron疫情從富裕社區開始出現，然後快速轉移到較低收入社區不同，這一波病例激增受創最嚴重的可能會是富裕社區，主要是因為富裕地區的人口已對疫情感到疲乏，以及在過去幾波疫情中的自然感染率相對較低。

根據舊金山衛生局和美國人口普查局的數據，舊金山紀事報（Chronicle）依家庭中位數收入將舊金山社區分為三組，然後計算這些組別最近的新增病例率。統計發現，三組中收入最高的一組（包括Noe Valley、Haight-Ashbury和Marina在內），目前的平均新增病例率高於收入最低的一組（包括灣景區、華埠和田德隆區在內），檢測陽性率也較高。

舊金山加大傳染病學家盧瑟福（George Rutherford）表示，這一波春季疫情激增與上一波有所不同，富裕社區的高新增病例率主要是受到兩個因素推動：與病毒接觸的機會增加，免疫力低於低收入社區。

盧瑟福說，在疫情早期，低收入社區新增病例率高於富裕社區時，富裕社區會盡全力保護自己免受感染，主要是因為他們有能力這麼做；例如可以在家工作、點外賣、和人群保持距離，但低收入社區居民大部分都是必要性勞工，很難不受感染。但是現在，富裕人士已放鬆警惕，因此接觸病毒的機會變大。

此外，由於這波病例激增緊接著上一波病例激增出現，在上一波病例激增中受重創的低收入社區，現在的自然感染免疫力還很高。儘管自然感染產生的免疫力能維持多久未有確切定論，但研究表示，至少可以維持三到六個月。

盧瑟福表示，如果低收入社區能受到強大免疫力的保護，這波疫情可能是首次富人感染人數多於窮人的疫情。盧瑟福還表示，貧富社區之間的新增病例率差距可能比現有數據顯示的更大，這是因為富人比較有能力購買居家快篩檢測盒，但即使檢測後呈陽性，他們可能也不會主動向當局通報。

不過，盧瑟福表示，這些都是他對目前疫情的猜想，沒有人可以確切知道最新一波疫情會如何發展，可能過一段時間後，低收入社區的新增病例率會超前富裕社區。事實上，過去幾天的統計數據顯示，舊金山中等收入社區（包括Bernal Heights和內日落區在內）的新增病例率已高於富裕社區。

低收入 疫情 舊金山

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