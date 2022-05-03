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5月歡慶亞太裔傳統月 灣區活動連番上陣

編譯組／灣區2日電
5月是美國亞太裔傳統月，但許多人對亞太裔傳統月的由來並不了解。（取自推特）
5月是美國亞太裔傳統月，但許多人對亞太裔傳統月的由來並不了解。（取自推特）

對亞太裔傳統月的慶祝可以達到多種目的，比如反思過去，預測未來；亞裔美國人的商業、文化和政治成就通常在5月慶祝，而今年的亞太裔傳統月，更是在第二次世界大戰期間日裔美國人拘留營80周年和聯邦排華法案通過140周年之際到來。

什麼是亞太裔傳統月？

1977年，朱珍妮（Jeanie Jew）對前一年的全國200周年慶祝活動中，缺乏對亞裔美國人對國家的貢獻的承認感到擔憂；作為美籍華人婦女組織的主席，朱珍妮與紐約州眾議員霍頓（Frank Horton）的幕僚長莫伊（Ruby Moy）合作，倡導將亞裔和太平洋島民納入其中。

在他們的努力下，霍頓和聖荷西的米內塔（Rep. Norman Mineta）議員共同提出了一項關於亞太裔傳統周的決議。1978年10月5日，卡特（Jimmy Carter）總統簽署國會聯合決議，使之成為法律。

1990年，布希（George H.W. Bush）總統簽署了一項法案，規定5月為亞太裔傳統紀念月。兩年後，霍頓共同發起立法，正式將其定為APA傳統月，這樣以前的公告就不必每年重新授權了。歐巴馬（Barack Obama）總統在2009年簽署了一項總統公告，將其名稱改為 「亞太裔傳統月」。  

為什麼是在5月？

亞太裔傳統周始於5月4日，紀念兩個歷史性時刻：1843年5月7日第一批日本移民抵達美國大陸，以及1869年5月10日橫貫美國大陸的鐵路竣工，這在很大程度上得益於多達2萬名中國移民勞工的工作。

為什麼亞太裔傳統月在舊金山是特別的？

2005年，舊金山市長紐森（Gavin Newsom）在華盛頓特區的亞太裔組織的前全國主席鄭可欣（Claudine Cheng）的建議下，成立了亞太裔傳統慶祝委員會。五年後，亞太裔傳統基金會成立，負責協調並為該市的活動籌集資金。

亞太裔傳統基金會計畫於5月4日周三舉辦亞太裔傳統授獎和招待會，儀式於下午5:30在舊金山Herbst劇院（401 Van Ness Ave.）開始，其中包括與市長布里德（London Breed）的公告簽署儀式，文化表演和APA傳統獎的頒發。儀式結束後，在市政廳（1 Dr. Carlton B. Goodlett Place）舉行的年度 「亞太之味」招待會，將包括亞洲美食樣品、進一步的娛樂活動、展覽和抽獎活動。這一免費活動的詳情可在apasf.org網站上找到，該活動需要預先登記。

整個5月，舊金山及灣區將有多項紀念傳統月活動。

舊金山 亞裔 移民

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