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險勝灰熊 柯瑞讚勇士有「冠軍DNA」

記者劉先進／舊金山報導
勇士一度落後13分，但在末節追上並領先。圖為比賽場面。(美聯社)
勇士一度落後13分，但在末節追上並領先。圖為比賽場面。(美聯社)

金州勇士5月1日以117比116客場險勝孟菲斯灰熊，西區半決賽大比數1比0領先。勇士一度落後13分，但在末節追上並領先。雙方9次交替領先，12次打平。勇士最後一攻兩防鎖定比賽。先是湯普森36.6秒假動作晃開防守者，投進三分，幫勇士領先。接著，柯瑞單防灰熊核心莫蘭特（Ja Morant），送給他一個火鍋。因為所剩時間不多，對手犯規，湯普森兩罰不中，但還是鎖死莫蘭特最後上籃，勇士艱難取勝。

柯瑞防住莫蘭特後大喊：「兄弟，我防死了他！」他全場24分4助攻，賽後稱讚勇士有「冠軍DNA」。替補出場的普爾得到31分8籃板9助攻，均為個人季後賽生涯最高。湯普森15分，維金斯17分，格林因惡意犯規被驅逐出場，只得到6分4籃板3助攻5失誤。灰熊的莫蘭特入帳34分10助攻，傑克遜（Jaren Jackson Jr. ）投中6個三分，得到生涯最高的33分。

普爾拿到季後賽生涯最高的31分。（記者劉先進 ／攝影）
普爾拿到季後賽生涯最高的31分。（記者劉先進 ／攝影）

灰熊的進攻，既有單體強攻，又有整體刷卡時防守，製造失誤，進攻打出快攻機會，又或在進攻端無休止的衝搶籃板，將子彈回膛，創造二次得分機會。單體進攻方面，善於突破的年輕球星莫蘭特，油漆區得分頂尖級。雖然被重重包圍，但油漆區出手，賽季至今有399次，為後衛最多。在對陣灰狼的首輪季後賽中，由於對手瘋狂包夾，他頻頻傳給隊友。更不用說，還有布魯克斯（Dillon Brooks）和瓊斯（Tyus Jones）等人的強投。灰熊主打快節奏，場均回合數聯盟第一。衝搶亂戰取分的能力無敵，目前，季後賽場均籃板僅次於公鹿，排名第二，進攻籃板場均12.5個，也是聯盟第二。而反觀勇士，場均進攻籃板只有7個，倒數第三。

勇士開場就放下大個子魯尼（Kevon Looney），將佩頓（Gary Payton）放上場，力拚防守。灰熊防勇士，主要鎖外圍，柯瑞呼叫擋拆，就馬上包夾，考驗勇士出球速度和射手回應。若勇士球員突破到內線，灰熊運動力十足的球員，即刻回撤籃下封蓋，勇士吃了6個火鍋。而勇士防守莫蘭特，是放三分，內線堆積球員，阻撓他突破路線。

金州勇士5月1日客場險勝孟菲斯灰熊，西區半決賽大比數1比0領先。圖為湯普森(左)...
金州勇士5月1日客場險勝孟菲斯灰熊，西區半決賽大比數1比0領先。圖為湯普森(左)與柯瑞慶祝勝利。(美聯社)

儘管防守策略迥異，但雙方的高強度節奏，打出了高失誤率的比賽。全場勇士17個失誤，灰熊14個。格林次節1分18秒防守中抓住克拉克（Brandon Clarke）的球衣，後者從空中摔下。裁判吹罰二級惡犯，格林被驅逐出場。勇士陷入犯規危機，柯瑞就有五次犯規，佩頓四次，湯普森和維金斯各三次。

柯瑞賽後說，格林被驅逐出場，隊員犯規多，但球隊有冠軍DNA，這是一場巨大的勝利，「在灰熊主場，他們有信心。我們要明白（雖然面臨落後），但比賽是48分鐘的，一定要保持冷靜沉著。對手失誤可以帶來進攻機會。湯普森的關鍵三分，讓我們領先。我又成功防住一個關鍵回合」。

對於格林被驅逐出場，柯瑞說，這是個艱難的吹罰，尤其考慮到球隊在客隊征戰，開啟第二輪比賽。「沒人想看到格林待在更衣室。這對比賽不好，我認為他不應該被吹二級惡犯。當時有好多情緒，我只是試圖保持專注，給球隊一次機會贏球，很明顯，我們在下半場做到了」。

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