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灣區公路槍擊暴增 大多成懸案

編譯組／灣區5月1日電
灣區2021年公路槍擊暴力大幅增加，而且破案率極低。(Getty Images)
灣區2021年公路槍擊暴力大幅增加，而且破案率極低。(Getty Images)

2021年11月間，北加州880公路屋崙路段光天化日下發生槍戰，導致一名坐在對向路過汽車中的華人男童Jasper Wu被流彈擊中頭部，送醫搶救後不治。

灣區2021年公路槍擊暴力大幅增加，而且破案率極低。加州公路巡警金門分局巡邏灣區九縣高速公路。2021年間，金門分局平均每周接獲約四宗高速公路槍殺案件，全年共接收到202宗公路槍殺通報，其中三分之一造成人員傷亡。然這67宗造成人員傷亡射殺事件中，金門分局巡警只逮捕五人歸案。灣區大部分公路槍殺事件至今仍為懸案。

事實上，公路射殺事件破案率低一向如此。灣區從2018年到2021年共發生150宗涉及人員傷亡的公路槍殺事件，而公路巡警僅逮捕到19人歸案。

2018年至2021年間，灣區大部分高速公路射殺暴力集中於東灣，發生於阿拉米達縣與康曲柯斯達縣的案件占灣區公路暴力案65%。然而灣區其他地區如舊金山縣與蘇拉諾縣，公路槍殺問題亦急速惡化。整個加州高速公路槍擊暴力從2019年至2020年間暴增90%。

由於高速公路車輛奔馳，發生槍擊暴力事件時，沒有目擊證人，也缺乏照相錄影設備，警方偵查辦案倍感困難，破案率低似乎可以理解。有些受害人家屬指出，破案率低主要是加州公路巡警主要任務並非調查謀殺，缺乏這方面專長。有百年歷史的加州公路巡警主要任務是處理高速公路車禍，因此雖然最近幾年灣區公路槍擊暴力層出不窮，公路巡警金門分局槍案調查小組只有九名成員。

東灣居民休斯(Christina Hughes)16歲愛女卓伊(Zoey)2021年5月間坐在580號州際高速公路飛奔的一輛公車內，遭飛彈擊中身亡。她說，慘案發生後，她幾乎每周都打電話到金門分局，對公路巡警辦案方式深表不滿。她說，如果歹徒可以逃出法網，他們一定會以同樣手法再度犯案。

加州州長紐森提出從2022年到2025年間，撥款400萬元，成立防止公路暴力任務小組。這筆基金主要用途為公路巡警巡邏加班費，與聘雇危機處理專家等。

然州府非黨派立法分析專家指出，加州公路巡警人手短缺，因此要求他們加班不符合實際需求。專家指出，加強公路照明設備，增設公路監視照相機等都有助於減低犯罪事件發生，因此加強公路照相錄影偵查，將可減少公路射殺慘案爆發。

警方認為，高速公路射殺事件一般與幫派暴力氾濫有關。許多不同幫派之間的衝突，從市區蔓延到交通幹道。警方同時指出，一般而言，交通幹道發生射殺事件並非出自於偶然，通常暴徒與受害人之間都存有糾紛，暴徒於是採取飛車開槍殺人手法，達成報復目的。

灣區 加州 槍擊

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