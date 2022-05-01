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灣區捷運車廂有異味 專家：系統仍可過濾新冠病毒

編譯組／灣區綜合電
一名乘客在灣區捷運車廂內測量空氣品質，顯示通風良好。（取自推特）
一名乘客在灣區捷運車廂內測量空氣品質，顯示通風良好。（取自推特）

灣區幾乎所有搭乘捷運（BART）或加州火車（Caltrain）的乘客都有這種經驗，走進車廂就有一股異味迎面而來。

隨著大眾運輸系統口罩令的解除，許多乘客不禁要問：灣區捷運如果連車廂裡的異味都無法過濾，他們要如何保護我免於感染到不戴口罩的乘客散播出來的新冠病毒？

對於這個問題，專家表示，捷運車廂雖然有異味，但其空氣過濾系統降低新冠病毒傳播的能力，要比一般職場、住家、辦公室和餐廳的通風系統強。

在聯邦法院解除美國大眾運輸系統口罩令後，灣區各大運輸系統最近忙於宣傳他們的空氣流通品質。灣區捷運25日在推特上分享一名乘客測量車廂內二氧化碳含量的照片，說明捷運車廂空氣品質良好。灣區捷運推文說：「我們希望民眾了解，捷運系統的空氣每70秒就會汰換一次。」

既然如此，那為什麼還會有異味？

丹佛大學（University of Denver）氣溶膠科學家赫夫曼（Alex Huffman）說：「氣味分子通常是氣體，它比呼吸道的新冠病毒分子要小十億倍。想要消除異味，就必須使用活性炭過濾器，一個完全不同的空氣過濾系統。」

赫夫曼表示，這意味著，放了一天的墨西哥捲餅散發出的氣體可以輕易通過捷運的空氣過濾器，但大部分附著在呼吸道飛沫上的新冠病毒會被空氣過濾器攔截下來。

灣區捷運表示，空氣過濾器按「最低效率報告值」（Minimum Efficiency Reporting Value，簡稱MERV）1到20的等級區分，灣區捷運使用的是MERV 14的過濾器，通常用於醫療院所，是灣區各大運輸系統使用的過濾器中等級最高的，加州火車使用的是MERV 13，AC Transit 和 VTA 巴士使用的是MERV 7。

另一項空氣品質因素是空氣汰換率，主要運輸系統的空氣每小時約汰換50次，遠高於住家、辦公室或餐廳的空氣汰換率。

史丹福大學傳染病學家沙林納斯（Jorge Luis Salinas）說：「空氣每小時汰換六次已被認為是理想次數，一般住家可能每小時汰換不到一次。病毒傳播的一種方式，是在車廂內的空氣團裡聚集，但灣區捷運的措施防止了這種可能性。」

不過，即使運輸系統採用了良好的通風系統，衛生專家表示，佩戴服貼的N95口罩是防止感染病毒或將病毒傳播給他人的最佳方式，尤其是在擁擠的火車和巴士上。

柏克萊加大傳染病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）說：「如果捷運車廂裡有100名乘客，平均會有兩個人帶有病毒。我們仍處於疫情之中，社區中仍然有大量病毒在傳播，端看你個人的風險容忍度有多高。」

捷運 灣區 口罩

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