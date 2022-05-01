Cruise無人駕駛出租車 擬在舊金山上路

舊金山人不久可望叫到無人駕駛的付費出租車。（美聯社）

根據加州公共事業委員會周五（4月29日）發布的一項提案，州監管機構將授權從通用汽車 公司分拆出來的無人駕駛汽車公司Cruise在舊金山 擴大其現有服務，允許該公司首次向乘坐其無人駕駛的機器人出租車 的乘客收費。

該提案為Cruise在舊金山提供付費機器人出租車服務的競爭中擊敗競爭對手Waymo奠定了基礎。它還可以撼動當地的叫車市場，為該市的旅行者提供一個新的、更隱蔽的選擇，因為這場疫情使一些人對乘坐傳統出租車、Uber、Lyfts和公共交通持謹慎態度。

公用事業委員會正在徵求公眾對該提案的意見，並將在不早於6月2日進行投票。

Cruise公司負責全球政府事務的副總裁拉曼（Prashanthi Raman）在一份聲明中說：「批准我們的全電動自動駕駛乘車服務，將推動加州朝著更安全、更可持續、更公平和更方便的未來交通的領導方向發展，這一步對Cruise和我們的家鄉來說都是令人鼓舞的進展。」

如果申請獲得批準，Cruise將能夠在晚上10點至早上6點之間在市中心以外的某些舊金山街道上提供有償客運服務，此時壅堵和行人及自行車流量較少。Cruise公司的無人駕駛車輛車速將不允許超過每小時30英里，也不允許在大雨或大霧中運行；亦不被允許為不是同行的乘客提供共乘服務。

公用事業委員會的決議指出，該提案「認識到隨著AV項目的不斷擴大和發展，有必要繼續收集數據，並讓利益相關者參與進來」，「到目前為止，客運服務運營及其數據收集有限，所以很難量化自動駕駛汽車的安全好處與風險。」

Cruise公司在2月份被授權提供有償的機器人出租車服務，但車上有一名備用司機。它於11月申請了提供沒有後備司機的付費乘車服務。

谷歌母公司Alphabet旗下的Waymo公司已有近兩年的時間，在鳳凰城提供付費的無人駕駛汽車。自去年夏天以來，它一直在向一些舊金山人提供有備用司機的乘車服務。

公用事業委員會稱，許多團體都稱贊Cruise公司運營一支完全由電動汽車組成的車隊，或稱讚它有助於提高老年人和殘疾人的自主能力，使他們不必依賴人就能出行。