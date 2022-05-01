將連3年加薪 史丹福醫院護士罷工可望結束

史丹福醫院與護士達成協議，加薪三年，下周可能結束罷工。（美聯社）

在罷工 整整一周後，代表5000名醫院護士的工會（Committee for Recognition of Nursing Achievement）在周五（4月29日）與史丹福醫療保健中心達成了一項臨時合同協議，如果本周末得到會員批准，他們可以在周二（5月3日）返回工作崗位。

經過幾天的談判，護士工會宣佈了一項協議，今年他們的工資將提高7%，2023年4月提高5%，2024年4月再提高5%，他們的健康福利 也將會提高。

史丹福醫院還保證從2024年開始為所有護士提供額外的一周預設假期，另加針對工作場所暴力的額外保護，包括在兒童醫院設立新的反應小組。

工會宣布，如果協議得到批准，護士們最早將在周二恢復工作。

工會主席博格斯（Colleen Borges）在一份聲明中說：「我們為提供世界一流的病人護理感到自豪，並且很高興醫院最終聽取了我們的意見。」

史丹福醫療保健中心在一份聲明中稱，「非常高興」達成了一份為期三年的合同，「我們真心期待並歡迎我們的同事在周二回來。」

工會領導人表示，該地區數千名醫護人員的疲勞和倦怠是此次罷工的理由之一，他們對醫院將暫時取消參與罷工的護士的健康福利感到不安；史丹福醫院曾在一份聲明中說，「標準的國家做法」是只向積極工作的員工提供福利。在高峰期，罷工吸引了近5000名護士，引起了立法者的注意，參議員帕迪拉（Alex Padilla）周五也前來拜訪。

為了填補工人的短缺，史丹福醫院通過一家職業介紹所尋找巡迴護士，提供每周1萬3000美元的工資，外加免費的食物、住房和交通。

史丹福醫院護士罷工是灣區護士的最新一次罷工，他們稱，承受了長得不合理的工作時間，且無法享受假期，忍受了疫情 所帶來的死亡和痛苦的不斷衝擊；許多人已經放棄了這個領域，使醫院人手不足，難以達到法定的護士與病人的比例。