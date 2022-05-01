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「霓虹閃爍愛華埠—展望未來」當代藝術節 金山火熱開幕

記者李怡／舊金山報導
當代藝術節的作品展分布在華埠不同位置。（記者李怡／攝影）
當代藝術節的作品展分布在華埠不同位置。（記者李怡／攝影）

為了支持舊金山華埠社區疫後經濟復甦，民眾生活恢復正常，「華埠藝術媒體合作社」30日舉辦了舊金山華埠首屆當代藝術節：「霓虹閃爍愛華埠—展望未來」。此一活動也是5月美國亞太裔傳統月慶祝的開場項目。內容豐富多元的免費戶外藝術節，展示了眾多藝術形式與項目，金山各界代表與藝術家們當天齊聚華埠，呈現了一場視覺文化藝術的盛宴。

由於全球疫情的影響，過去兩年華埠商業和旅遊業遭遇了前所未有的重創，同時，種族仇視的暴力事件頻發，對社區打擊甚重。許多小商業和服務業倒閉，失業率激增。面對當下嚴峻形勢，社區組織與團體攜手並肩，希望通過集商業、文化、媒體為一體的社區活動，重振華埠。 「霓虹閃爍愛華埠」，就是在這一背景下誕生的。

主辦者希望通過這一活動，吸引來自世界各地的遊客，通過藝術和傳媒，引導更多人了解華埠的歷史，了解新移民和亞裔社區的文化，從而推動各社區對華埠藝術活動的興趣，也拉動經濟的發展。

本次藝術節由獨立策展人Candace Huey全盤構思策劃。活動致力於回顧華埠過往，在後疫情時代，倡導尊重亞裔獨特的歷史和多元的文化背景，增進華裔社區對未來的樂觀和希望。霓虹燈象徵著華埠的光芒和力量，而體現這道光的是華埠的人們。

華埠眾多店面的霓虹燈招牌建於20世紀初，歷史悠久並有紀念意義。這些生動、豐富多彩的歷史標誌不僅吸引著當地人和遊客，它們更是華埠居民多元的身分、故事和人格的鮮明代表。

桃花源漢字藝術裝置，讓更多人了解中華文字。（記者李怡／攝影）
桃花源漢字藝術裝置，讓更多人了解中華文字。（記者李怡／攝影）

霓虹閃爍愛華埠藝術節於30日下午3點正式開幕，藝術節的不同表演形式和展覽遍佈整個華埠大街小巷。在下午4點，從都板街800號開始，一隊匯集音樂人、和尚、道士、視覺藝術家及居民的列隊步行穿過華埠。這場遊行由李美玲(Summer Meiling Lee)策劃構思，表示以當代藝術方式展現傳統文化，與華埠社區人民一共聚集、紀念、祈福，並得以見證這一獨一無二、生生不息的社區文化延續。

當代藝術節吸引各界人士到訪舊金山華埠。（記者李怡／攝影）
當代藝術節吸引各界人士到訪舊金山華埠。（記者李怡／攝影）

遊行開始前，著名戲曲演員李家聲演唱傳統中文歌曲。遊行途中還可以欣賞不同的藝術形式。例如，范芳子(Yosh Han)精心設計的「壽」味含香紅包、「舞動、回憶」光影藝術、「花崗岩城市」裝置藝術作品、「手相」充氣雕塑、及「桃花源記」中華漢字裝置藝術等等。

參展藝術作品期待能闡述以下主題：看見我（See me），傾聽我（Hear Me），感受我（Sense Me），認識我（Know Me），記住我（Remember Me），加入我（Join Me）。20多個藝術家團體展示多種藝術形式，包括行為表演、雕塑、聲響互動、場域特定裝置、影片、音樂、時裝、虛擬現實、氣味、和舞蹈。以此講述華埠歷史、亞太裔敘事和傳統文化習俗。

藝術作品展「手像」。（記者李怡／攝影）
藝術作品展「手像」。（記者李怡／攝影）

華埠 遊行 雕塑

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