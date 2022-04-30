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加州擬退稅 每個納稅人可領200元 年收低於25萬家庭都適用

編譯組／綜合報導
因應油價上漲，加州參議會擬定更全面的退稅方案，低收家庭每人200元。（本報檔案照）
因應油價上漲，加州參議會擬定更全面的退稅方案，低收家庭每人200元。（本報檔案照）

由於未來14個月的稅收樂觀，可超收680億元稅款，加州參議會民主黨團28日提出全新的退稅方案，耗資80億元發放單次退稅，不過領受者只限家戶年收低於25萬元者，每個納稅人可領200元，每個小孩可領200元。

同時，鑒於新冠疫情導致加州未來工資勢必逐年升高，民主黨團的財政提案還包括對中小企業的十年期補貼方案，雇員不超過250人的公司都可加入總額100億元的補貼計畫。

議會預算中心的估算，加州雇主2023年每多雇一人，一年就要多支出21元。2031年更達189元，因此長遠來說，人事成本只會更高。因此在現有的就業計畫之外，還需提供額外誘因，才能確保加州的工作機會。

洛杉磯時報認為，此一方案優於州長紐森與其他議員的提案。紐森除了凍漲燃料稅外，還要針對車主發放總額90億元補貼，對象與額度都受到質疑。

不過，州議會堅持調漲燃料稅，7月1日起，加州用路人每加侖汽油可能得多付3分，每加侖柴油2分，但確定數字還要視當時的消費者物價指數（CPI）而定。

就整體稅收情勢來說，民主黨團認為，未來14個月超收稅額將達到680億元，不僅為加州帶來十年難見的大量稅收，也能挹注日漸疲弱的公共服務，與捉襟見肘的政府預備金。這個數目只是從目前收到的稅款而做出的初估，紐森兩周後提出新財年的預算計畫時，應有更確實的數據。

州參議會臨時議長艾金斯（Toni Atkins）強調，正因為年度稅收樂觀，參議會才敢在優先項目大幅加碼，把錢用在更多人身上，讓他們實現夢想的機會更高，同時政府也能建立更公平的資源分配機制。

加州 紐森 民主黨

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