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沙加緬度百戶遊民屋遭社區反對 延遲投票

記者江碩涵／沙加緬度報導
沙加緬度為了解決日益嚴重的無家可歸危機，預計要在99號高速公路以東的Florin 和 Power Inn 路口，興建100戶專為無家可歸者設立的小空間社區。（翻攝自Google Map）
沙加緬度為了解決日益嚴重的無家可歸危機，預計要在99號高速公路以東的Florin 和 Power Inn 路口，興建100戶專為無家可歸者設立的小空間社區。（翻攝自Google Map）

沙加緬度為了解決日益嚴重的無家可歸危機，原預計要在99號高速公路以東的Florin和 Power Inn路口，興建100戶專為無家可歸者設立的小空間社區，但本月26日因為社區反對且缺乏溝通，最後延遲投票，也因此計畫恐延宕至今年11月下旬才能完工。 

沙加緬度縣府官員指出，這項計畫原本若能順利投票通過的話，最快夏天就能完工，不過現在面對民眾與社區的反彈，可能還要花更多時間與社區溝通。 

這項計畫案主要目的是為了讓無家可歸的遊民有地方可以住，計畫內容包括單人或雙人房、浴室、公共聚會空間等，而每個小屋也都配有可折疊的雙層床和存放物品的空間。沙加緬度官員表示，這是「安全住宿社區」（Safe Stay Community），而這也是沙加緬度縣府第一個具有規模的無家可歸社區，目前預計將花費770萬元來建設、營運社區兩年。 

據了解，由於縣府官員邀請新聞媒體到現場查看後，當地居民從報導上得知社區細節，因此產生了居民與政府意見不同。本月26日經過一個冗長的會議，意見仍有所不同，也因此無法讓計畫進入到下一步驟。 

當地居民Thao Dinh說，包括她的四個孩子在內，共有數百名兒童參加教會活動，而這個計畫的地點離教會相當近，附近還有許多幼兒園、托兒中心等設施。她說，這個社區將對孩子們的福利造成擔憂與困擾，只要這個無家可歸的社區，可以「再遠離」五英里，也許對孩子們造成的威脅就可以減弱了。 

地區企業也反對這項無家可歸住屋計畫，當地企業主辛格（Charan Singh）表示，他擔心無家可歸者的社區會吸引更多無家可歸的人進駐，而只要有更多無家可歸者在街上遊蕩，顧客就不願意登門拜訪，這是一種惡性循環。

另外根據當地媒體指出，當地鄰居感覺被政策「突擊」。也有當地鄰居表示，政府工作人員在介紹計畫時，缺乏社會經濟和人口資訊等細節，也缺乏深思熟慮的過程。參加會議者有30多個當地居民，他們說，他們並不反對安置無家可歸者，只是為什麼選擇這個區域，而在此興建無家可歸者的社區，也將造成社區的競爭力大幅衰退。 

不過也有無家可歸者活動的倡議者指出，只有替無家可歸者興建好社區，他們才不會再流落街頭，也有回到社會的可能。 

沙加緬度縣執行長安愛德華茲表示，縣府官員已感受到當地社區的反應，但無家可歸者日漸增加的危機也相當緊迫，因此要如何找到一個多方都能接受的方式，真的非常困難，不過她仍會努力尋找一個所有人都能接受的方式，來解決問題。

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