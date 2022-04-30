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金山入室竊案 幾乎全鎖定亞裔 28宗占了27宗

編譯組／舊金山29日電
舊金山警方證實，在舊金山過去4個月發生的28宗入室盜竊案中，有27宗的受害者是亞裔。（電視新聞截圖）
舊金山警方證實，在舊金山過去4個月發生的28宗入室盜竊案中，有27宗的受害者是亞裔。（電視新聞截圖）

舊金山近幾個月來入室盜竊十分猖狂，隨著當局持續進行調查，有愈來愈多案件訊息曝光。最讓亞裔社區驚訝的是，在警方確定將要起訴的28宗入室盜竊案的受害者中，亞裔家庭占了27家，而且受害家庭實際上可能不只28家。

因為擔心自身安全和隱私，不願透露身分的受害者R小姐表示，在他們位於外列治文區的住家遭歹徒闖入後，他們受到的創傷持續了好幾個月。

戴著太陽眼鏡和黑色口罩的R小姐接受灣區ABC電視台訪問時說：「我花了一段時間才敢重新自己出門或和父母一起出門，花了一段時間才過回正常生活。」

R小姐回憶事發經過時說：「歹徒把車開上我們的車道，然後三個人跳下車，闖進我們的房子。」

ABC電視台報導，2021年12月，三名蒙面歹徒持類似鐵撬的工具闖進R小姐家，把她的住家洗劫一空。監視攝影機影片顯示，歹徒作案後跳上一輛汽車逃逸。

另一段影片顯示，今年1月，一棟有住戶在家的房屋也遭洗劫。除了列治文區，入室盜竊案還發生在日落區、外米慎區（Excelsior）和訪谷區（Visitation Valley）。

舊金山警方對這波入室盜竊潮展開大規模調查後，4月逮捕了兩名在4個月內涉及28宗不同入室盜竊案的男子萊維（Steve Levy）和懷特（Deshawn White），從他們身上搜出武器、珠寶和現金。

根據受害者提供的線索，ABC電視台主播林迪昂（Dion Lim，音譯）詢問舊金山警佐萊恩（Scott Ryan），這一連串的入室盜竊案是否針對特定人口下手。

領導舊金山警局入室盜竊小組的萊恩說：「在我們確定能起訴的28宗案件中，除了一宗，其他受害者都是亞裔。」

本身也是亞裔的R小姐說：「我們的社區沒有得到任何幫助，因為電視台很少報導這類案件，所以沒有人知道發生了什麼事。」

R小姐表示，他們居住的街上現在幾乎每家都裝了監視攝影機，她的住家還加裝了一道前門。

亞裔 舊金山 攝影

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