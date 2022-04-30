金山選區重畫最終版本 第11區亞裔比例第1高

圖左是新的選區地圖，圖右為舊版地圖。 （選區重畫）

十年一次的舊金山 市議會選區重畫工作於28日周四晚，以5比4的投票結果，通過了最終選區版本。新的選區地圖顯示，未來十年亞裔 人口比例最高的選區，不再是日落區，而是位於舊金山南面的第11區，其中包括英格賽區（Excelsior）、海景區（Oceanview），亞裔人口占比高達56.6%，相較於之前日落區54.3%的占比還要高，成為舊金山市亞裔居民最集中的選區。

為了平衡過去十年城市的人口增長，在這次的選區重畫中，11個區的邊界都有所調整 。以市議員安世輝（Ahsha Safai ）所代表的第11區，主要包括英格賽區和海景區。新地圖將此地區的北部和東部邊界擴大了幾個街區，人口結構因此發生比例變化，亞裔和白人選民的比例增加，而西班牙裔選民的比例減少。

在本次選區重畫的過程中，爭議點最大的是在亞裔居民人口集中的寶多麗區（Portola）。與肖化區為鄰的訪谷區，有著相類似的人口結構，兩區的華裔 及亞裔人口過半，多是新移民聚居地。他們共用商業區，搭乘相同的公車路線，且都是高犯罪率地區，過去十多年來許多亞裔成為暴力罪案下的受害人。

肖化及訪谷兩區華裔居民不介意被納入第9、第10還是第11區，但目的是希望聚在一起。最後選區地圖，肖化區、訪谷區、灣景區畫入了第10區，亞裔人口占到42.2%，與之前的變化不大。

此次選區重畫的另一個核心問題是如何重畫第6選區。第6選區主要因為進行了多項新住房建設，人口增加幅度比預期高出30%，約8萬人。為了解決人口增加的問題，新地圖將田德隆區移入第五選區，把它與南市場街區分開，但造成許多社區團體和居民反對。

在舊版地圖中，第4區日落區是亞裔及華裔政治力量的大本營，亞裔人口比例在舊金山市占最高達到54.3%。從最新版本的選區地圖看未來十年，亞裔人口比例最高的地區將變成第11區即英格賽及海景區，而不再是第4區日落區。

選區重畫前第11區亞裔占51.39%，全新草擬地圖下的第11區亞裔比例則增加至56.6%，超越日落區成為舊金山市最高亞裔人口比例的市議員選區。早前在第11區曾出現不少以亞裔為攻擊目標的暴力罪案，包括入室搶劫等。

在周四晚的投票中，三名由議會任命的重畫小組成員都投下反對票，三名由市長布里德（London Breed）任命的成員都投下贊成票，在三名由選委員任命的成員中，兩名投下贊成票，一名投下反對票。