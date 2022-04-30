加州零售盜竊集團偷百萬元商品 2首腦判16月

加州檢察長邦塔宣布，一個偷遍加州多家JCPenney百貨公司的零售盜竊集團兩名主腦已被定罪。（美聯社）

加州 檢察長辦公室29日宣布，一個有組織的零售盜竊集團在加州各地竊取了約100萬元商品，集團兩名首腦已認罪。

當局表示，這個盜竊集體的首腦薩拉姆（Anton Salaam）和提利（Marion Paul Tilley）以及另外兩名男子，在2020年9月到2021年2月這段期間，在加州九個縣多家JCPenney百貨公司和Sam's Clubs量販店偷走總值約100萬元的高價珠寶首飾，然後予以變賣或交換其他物品。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）29日召開記者會表示，這些盜竊犯與加州去年出現的「打砸搶快閃族」（flash mob style smash-and-grab）搶匪不同，他們是趁商店打烊後，破門而入偷走珠寶。邦塔表示，組織性零售犯罪層出不窮，他上個月才剛宣布破獲另一起類似的大規模盜竊案。

先前，包括兩黨立法委員在內的人士，批評加州應該採取更多打擊零售盜竊犯罪的措施。不過，加州眾議會本周否決了一項零售商支持的法案，這項法案建議加強對盜竊和其他犯罪的處罰。

同為民主黨人，也都準備在今年競選連任的邦塔和加州州長紐森 （Gavin Newsom）均表示，加州應該加強執行現有法律。邦塔29日推出了一項讓盜竊目擊者透過網路報案的新方式。

紐森2018年簽署通過一項法律，要求加州公路巡警局（California Highway Patrol）和加州司法廳共同成立組織性零售盜竊犯罪專案小組。公路巡警局指出，專案小組至今已參與了1031起調查，逮捕了449人，並找回價值超過2100萬元的被盜商品。

在29日宣布的案件中，調查人員從嫌犯家中找回部分失竊的珠寶，已認罪的薩拉姆和提利均被判16個月徒刑。這個盜竊集團行竊的地點包括灣區康曲柯士達縣、洛杉磯附近的聖伯納汀諾縣、聖塔克拉里達縣（Santa Clarita）、中谷的佛萊斯諾縣、肯恩縣（Kern）、金恩斯縣（Kings）、普萊賽縣（Placer）、沙加緬度縣和杜拉瑞縣（Tulare）。

另外兩名男子也將依零售盜竊罪被起訴，一人正在等待7月的審判，他還因為在一名九歲兒童面前拿出攻擊性武器，被控危害兒童。另一人因為2021年1月被亞利桑納州警方被帶往監禁的途中，遭遇嚴重車禍 受重傷，現在還在醫院接受治療。