我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩：必要時將先發制人 遏止敵方核威脅

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

加州零售盜竊集團偷百萬元商品 2首腦判16月

編譯組／美聯社沙加緬度29日電
加州檢察長邦塔宣布，一個偷遍加州多家JCPenney百貨公司的零售盜竊集團兩名主腦已被定罪。（美聯社）
加州檢察長邦塔宣布，一個偷遍加州多家JCPenney百貨公司的零售盜竊集團兩名主腦已被定罪。（美聯社）

加州檢察長辦公室29日宣布，一個有組織的零售盜竊集團在加州各地竊取了約100萬元商品，集團兩名首腦已認罪。

當局表示，這個盜竊集體的首腦薩拉姆（Anton Salaam）和提利（Marion Paul Tilley）以及另外兩名男子，在2020年9月到2021年2月這段期間，在加州九個縣多家JCPenney百貨公司和Sam's Clubs量販店偷走總值約100萬元的高價珠寶首飾，然後予以變賣或交換其他物品。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）29日召開記者會表示，這些盜竊犯與加州去年出現的「打砸搶快閃族」（flash mob style smash-and-grab）搶匪不同，他們是趁商店打烊後，破門而入偷走珠寶。邦塔表示，組織性零售犯罪層出不窮，他上個月才剛宣布破獲另一起類似的大規模盜竊案。

先前，包括兩黨立法委員在內的人士，批評加州應該採取更多打擊零售盜竊犯罪的措施。不過，加州眾議會本周否決了一項零售商支持的法案，這項法案建議加強對盜竊和其他犯罪的處罰。

同為民主黨人，也都準備在今年競選連任的邦塔和加州州長紐森（Gavin Newsom）均表示，加州應該加強執行現有法律。邦塔29日推出了一項讓盜竊目擊者透過網路報案的新方式。

紐森2018年簽署通過一項法律，要求加州公路巡警局（California Highway Patrol）和加州司法廳共同成立組織性零售盜竊犯罪專案小組。公路巡警局指出，專案小組至今已參與了1031起調查，逮捕了449人，並找回價值超過2100萬元的被盜商品。

在29日宣布的案件中，調查人員從嫌犯家中找回部分失竊的珠寶，已認罪的薩拉姆和提利均被判16個月徒刑。這個盜竊集團行竊的地點包括灣區康曲柯士達縣、洛杉磯附近的聖伯納汀諾縣、聖塔克拉里達縣（Santa Clarita）、中谷的佛萊斯諾縣、肯恩縣（Kern）、金恩斯縣（Kings）、普萊賽縣（Placer）、沙加緬度縣和杜拉瑞縣（Tulare）。

另外兩名男子也將依零售盜竊罪被起訴，一人正在等待7月的審判，他還因為在一名九歲兒童面前拿出攻擊性武器，被控危害兒童。另一人因為2021年1月被亞利桑納州警方被帶往監禁的途中，遭遇嚴重車禍受重傷，現在還在醫院接受治療。

加州 紐森 車禍

上一則

聖荷西啟發 助1190名低收入學子圓夢上大學

下一則

疑工作壓力 南灣凱瑟醫院護士飲彈自盡

延伸閱讀

家庭年收低於25萬 加州擬退稅每人200元

家庭年收低於25萬 加州擬退稅每人200元
遊民小屋的創意和愛心

遊民小屋的創意和愛心
今年7.1後出生加州居民 將獲最高1500元助學金

今年7.1後出生加州居民 將獲最高1500元助學金
議會聽而不聞 燃料稅凍漲無望

議會聽而不聞 燃料稅凍漲無望
援助遊民2基金明年底將用完 加州市長聯盟籲續撥款

援助遊民2基金明年底將用完 加州市長聯盟籲續撥款

熱門新聞

加大與州大共約36萬名學生今秋起可獲「中產階級獎學金」。(美聯社)

加大、州大36萬學生 今秋起可獲「中產階級獎學金」

2022-04-21 02:11
男子拿著刀叉，在華埠恐嚇路人。（學生義工黃泳新和曹彥斌供圖）

非裔男金山奧克蘭華埠持刀恐嚇 華裔學生狂奔500米報警

2022-04-24 23:13
在舊金山市北灘，一位亞裔女子光天化日之下遭襲擊。嫌犯被抓到後，警方將其用擔架帶走。（電視新聞截圖）

舊金山亞裔女 北灘光天化日之下遭襲

2022-04-24 02:20
1999年的1月，28歲的女子瓦德麗在家中被謀殺。23年後，州總檢察長邦塔（Rob Bonta）等召開聯合記者會宣布，透過加州家族DNA搜索計畫，確定亨德森（Jerry Lee Henderson）為兇手。（記者劉先進／翻攝）

靠家族DNA搜索 東灣23年前謀殺案兇手找到了

2022-04-26 13:20
美國防疫逐漸鬆綁後，旅遊的人潮明顯變多。（記者李榮／攝影）

台灣防疫3+4上路 海歸維持10+7 矽谷僑胞有意見

2022-04-26 19:34
規定放寬但病例膨脹，專家稱，民眾感染風險如何現在起需自己來權衡。（美聯社）

規定放寬確診激增 專家：感染風險自己負責

2022-04-28 02:18

超人氣

更多 >
從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童
疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭
疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線

疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線
紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子
英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員