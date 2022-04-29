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灣區捷運重啟口罩令 乘客不配合可能被驅逐或罰款

編譯組／灣區28日電
灣區捷運董事會投票通過重啟口罩令，這項規定預定實施到7月18日。（Getty Images）
灣區捷運董事會投票通過重啟口罩令，這項規定預定實施到7月18日。（Getty Images）

灣區捷運（BART）董事會28日投票通過重啟口罩令，即日起生效，預定實施到7月中旬。這項決定讓捷運成為灣區目前唯一維持口罩令的大眾運輸系統。

在愈來愈多灣區居民放棄在室內場所戴口罩之際，灣區捷運的新口罩政策引發一個棘手的問題：他們將如何強制乘客佩戴口罩？

灣區捷運董事會主席薩茲曼（Rebecca Saltzman）表示，口罩令將由捷運警局負責執行，主要對不戴口罩的乘客提出警告，並提供口罩給他們。如果乘客不配合，有可能被強制驅逐，或罰款最高75元。

鑑於收到大量民眾致電要求捷運必須採取更多措施保護弱勢乘客，薩茲曼和董事會其他六名成員批准了新口罩令。薩茲曼說：「我們的目的不是為了懲罰乘客，而是為了讓乘客戴上口罩。」

長者與殘障者行動（Senior and Disability Action）執行總監雷曼（Jessica Lehman）28日在捷運董事會上說：「我經常乘坐捷運，但如果這意味著把自己置於危險之中，我就無法再坐捷運。我們知道，殘障人士、老年人和一般大眾都很關心此事。」

這項決定將更改捷運現行的搭乘規定，除了兩歲以下幼童和因有健康問題不能戴口罩的人，所有捷運乘客一律要戴上口罩直到7月18日。

在投票中棄權的董事拉本（Robert Raburn）認為，在沒有衛生當局支持的情況下自行重啟口罩令，對捷運來說是一大問題。他說：「衛生官員必須維持他們的權威。」

灣區捷運做出這項決定，反映出許多民眾反對大眾運輸系統取消口罩令，但在衛生當局沒有下令的情況下，灣區其他大眾運輸系統並不願意重啟口罩令，儘管聯邦疾病防治中心（CDC）仍建議民眾在大眾運輸工具上戴口罩。

27日晚上，灣區最大巴士營運機構，阿拉米達康曲柯士達交通局（AC Transit）董事會以3比3的投票結果未能重啟口罩令。聖他克拉拉谷交通局（VTA）董事會主席表示，他們無意更新口罩令，舊金山大都會交通局（SFMTA）也表示，他們將依照地方衛生局的指示行動。

捷運乘客在疫情期間的配合度很高，但有乘客抱怨，沒有戴口罩的乘客幾乎不受影響。捷運警局局長阿瓦雷茲（Ed Alvarez）表示，在疫情期間，僅有七人因為不戴口罩被開罰單。

口罩 捷運 灣區

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