翡翠東華醫協、阿波羅醫療控股 四方合作提供更優醫療

出席合作儀式的各方代表與部分醫師團隊。（記者李怡╱攝影）

翡翠東華醫師協會與阿波羅醫療控股公司28日在東華醫院舉辦合作協議發布會。會上宣布達成翡翠東華醫師協會、阿波羅醫療控股公司、華人 保健計畫（CCHP）、東華醫院的四方合作關係。這一合作關係的建立，將會促成華語綜合醫療系統的高效發展，為社區提供更豐富優質的醫療和專科醫師資源，更好服務病患，建立一套基於社區服務社區合作多贏局面。

翡翠東華醫師協會（Jade Health Care Medical Group ，簡稱Jade）是由350名醫師組成的社區醫師協會，為舊金山市及聖馬刁縣超過1萬3000多名亞裔為主病患提供醫療服務。

當天Jade與阿波羅醫療控股公司 ( Apollo Medical Holdings, Inc. ，簡稱 ApolloMed）完成較早公布的合作協議。ApolloMed總部位於南加州 ，是 以醫師為本、以技術為動力的領先醫療保健管理公司，專注為醫師提供具成本效益的服務。

會上表示，Jade是一個發展蓬勃的醫療系統，並與東華醫院及華人保健計畫緊密合作，來為華人社區提供優質的醬療服務。這個合作關係加強了Jade的技術管理、財務戰略及營運模式，使醫師能夠進一步提升醫療服務質素。同時，Jade的家庭及專科醫師網絡也幫助CCHP及東華醫院擴展其服務範圍，為會員及病人帶來更優質的醫療服務。

出席合作儀式的各方代表與部分醫師團隊。（記者李怡/攝影）

Jade創辦人之一，董事會主席何明聖表示：「身為醫師及源於對關懷照顧社區的熱情，我和我的同僚創辦了Jade。透過新的合作，可以把更多的資源從醫療行政管理方面轉到病人護理服務上。加入ApolloMed後，所有Jade的醫師及病人都能受惠於ApolloMed的專業營運知識及龐大醫療網絡。除此以外，合作更為Jade帶來持續在灣區發展的機會，亦可配合社區不斷轉變需求。此互惠共贏的合作關係可協助Jade拓展網絡至聖馬刁縣。Jade、東華醫院、CCHP，及新夥伴ApolloMed將齊心協力關懷每個社區，歡迎及鼓勵醫師及醫療機構共同發揮使命來照顧社區的醫療需要」。

出席合作儀式的各方代表與部分醫師團隊。（記者李怡╱攝影）

ApolloMed 聯合首席執行官Brandon Sim說：「歡迎Jade的醫師及會員加入ApolloMed大家庭。我們堅定承諾支持醫師為病人提供最優質醫療服務。要做到這一點，首先要確保醫師能夠輕鬆獲得營運時所需的資源。期待與Jade的領導層及醫師合作，幫助他們提升營運績效及鞏固他們與病人及社區之間的聯繫。亦期待與東華醫院及CCHP緊密合作來改善病人體驗及社區健康，並攜手加強人口健康及醫療保健的公平性及包容性。」

東華醫院行政總裁張建清博士說：「醫師協會為社區提供優質及適合病人文化的服務，是社區醫療服務不可或缺一部分。過去兩年，新冠疫情 肆虐全球，保護社區居民健康至關重要。我們很高興ApolloMed加入東華醫院醫療系統，與我們一起傳承優良的傳統來照顧社區健康。只要團結一致，便能戰勝困難。疫情期間，我們與政府及社區機構合力解決公共衛生危機來保護社區便是很好的例子。ApolloMed的加入會讓東華醫院醫療系統變得更強大。」

CCHP行政總裁盧永聲說：「CCHP歡迎ApolloMed成為我們新的合作夥伴，加快我們在市場上的發展。期待與一個以醫師為主導的醫療機構合作，並以嶄新的方式來讓會員及醫師參與改善社區的健康。這合作會為CCHP帶來更多的發展機遇，期待與所有相信CCHP使命的醫師合作」。