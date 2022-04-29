柯瑞砍30分 勇士險勝金塊 殺入西區半決賽

柯瑞關鍵時刻上籃，幫勇士拉開比數。他全場砍下30分。（記者劉先進 ／攝影）

金州勇士 27日晚以102比98有驚無險的戰勝丹佛金塊，季後賽 首輪大比數4比1淘汰對手，成為西區首支殺進半決賽的球隊。比賽陷入肉搏拉鋸戰，雙方交替領先7次，5次平手，兩隊犯規都超22次。

柯瑞 今年季後賽首次首發出場，22中10，入賬30分5籃板5助攻，湯普森15分，維金斯12分，格林11分2籃板6助攻，普爾再次手感失常，三分4中1得到8分5犯規。板凳球員佩頓扮演奇兵角色，最後1分5秒命中關鍵三分，奠定勝局，他全場三分4中3，得到15分3籃板3助攻2抄截1蓋帽。

佩頓扮演奇兵角色，全場15分，末節投進關鍵三分。（記者劉先進 ／攝影）

金塊三分打鐵，全場29中6，但依靠約基奇（Nikola Jokic）、戈登（Aaron Gordon）等人瘋狂衝擊籃筐得分，勇士內線被爆錘，進攻籃板少了8個，籃板少了13個，內線得分只有40分，比金塊少12分。勇士罰球比對手少了8次。約基奇狂砍30分19籃板8助攻，戈登15分9籃板。

金塊教頭馬龍（Michael Malone）稱讚約基奇是個鬥士，賽前還感覺腿筋緊張，「他雖然不完美，但始終如一的在場上競爭拼搏，他理應得到賽季MVP。」

馬龍說，雖然以1比4輸掉比賽，很難找到失望中的一線希望（silver lining），但依然為球隊驕傲，因為球隊經歷傷病，一直戰鬥，系列賽後面三場都有希望拿下，「沒有人認為我們有機會贏得這個系列賽。很多人說今晚會是一場潰敗，我們會被打爆。但這不是我們的本色。」

因為普爾五次犯規，且防守失血，勇士在關鍵的末節並未擺出前幾場奏效的柯瑞、湯普森、格林、普爾和維金斯陣容，而是使用柯瑞、湯普森、格林、佩頓和小波特。這套陣容攻守平衡，格林、佩頓、湯普森等人都是防守好手。進攻端，佩頓能順下或空位投三分。陣容百回合進攻效率138.5，防守效率66.7分，淨勝分 71.8。

金塊末節瘋狂鎖住外圍，戈登緊貼柯瑞，不給三分機會。勇士單節只出手6次三分。但如此卻給了柯瑞和湯普森突破機會。最後2分20秒，雙方打平。佩頓先幫柯瑞擋拆，誘使約基奇和戈登包夾，柯瑞迅速分球，佩頓拿球上籃得分。防下一回合後，柯瑞突破上籃得分，約基奇上籃拋投得手後，勇士連續傳導，給了空位的佩頓，他手起刀落，命中三分，奠定勝局。

勇士教練柯爾說，佩頓在末節大顯身手，防守優秀，能投三分和完成上籃。「佩頓似乎從未被任何事困擾。當你像他一樣四處奔波，在發展聯盟打球，簽約10天的合同，從沒有真正找到家，這比在高風險的比賽中打球的壓力大得多。他在勇士找到家。在場上很舒服。似乎從來沒有被壓倒過。防守是精英級別。」

勇士淘汰金塊晉級，賽後金塊的約基奇和柯瑞擁抱致敬。（記者劉先進 ／攝影）

柯瑞說，當他兩罰不中時，對著籃筐一直說，要防守起來，「為了勝利不惜一切代價。你可以感受到這一時刻，感受到每一個回合的強度。我試圖保持專注，不讓對手輕易得分。我們干擾球不錯。第三節，我們無法搶到籃板球，末節大不相同。大家防住進攻，搶籃板，再轉換進攻。」

格林賽後和約基奇緊緊擁抱，「我告訴他，謝謝你讓我變得更好。對手擁有不可思議的天賦，和他對戰是一種榮譽和快樂。通常情況下，當你是一個如此有才華和技術的人，會打得有點軟。他絕對不軟。」

勇士下輪對手，將在孟菲斯灰熊和明尼蘇達灰狼間產生。目前灰熊3比2領先，若灰熊淘汰灰狼，灰熊將有主場優勢，首場比賽最快在周日中午舉行。若灰狼拖進搶七且獲勝，勇士將有主場優勢，比賽下周二開戰。