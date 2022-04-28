規定放寬確診激增 專家：感染風險自己負責

規定放寬但病例膨脹，專家稱，民眾感染風險如何現在起需自己來權衡。（美聯社）

衛生官員說，隨著灣區 進入疫情 的第五次 「膨脹」，整個灣區的冠狀病毒病例正再次增加；但美國作為一個整體，已經從兩年的危機應對走向與冠狀病毒的共存。周二（4月26日），美國頂級傳染病專家福奇（Anthony Fauci）博士在PBS的 「新聞時刻」節目中說，美國已經 「走出了疫情階段」。衛生官員預計，不必重新制定口罩 強制令及其他廣泛的緩解措施，這就將採取防疫措施的責任，完全放在個人的肩上。

由於現在政府幾乎不再插手，人們將需要自己決定哪些風險是可以容忍的，哪些是不可以的，並相應地調整他們的行動。地方衛生官員承認，這種決策可能會讓一些人感到不舒服，甚至是害怕，但許多專家說，病毒已不再像以前那樣具有威脅性；衛生官員相信正在進行的實驗室測試足以讓他們清楚地瞭解病毒在社區的軌跡。由於很少感染COVID的人出現嚴重後果，現在的病例統計也已經不像以前那麼重要了。專家說，更重要的是跟蹤COVID導致的住院、重症監護和死亡。

在灣區，雖然COVID住院人數在經歷了兩個多月的下降後已開始再次攀升，但仍然處於接近歷史的低水平。自4月初以來，重症監護室的病人數量一直很穩定，而且很低；所有類型的嚴重後果都遠遠低於2020至2021年冬季疫情的最黑暗時期。這主要是由於灣區的整體高疫苗接種率，並且目前流行的病毒變體雖然更具傳染性，但導致的疾病通常是溫和的。

衛生官員建議，個人自己要關注社區的病毒趨勢，查看每周發布在美國疾病控制和預防中心網站上的傳播水平、縣級COVID儀表板或其他疫情跟蹤器，並考慮在病例上升時採取更多的預防措施。他們應確保有高質量的家庭測試和口罩的儲備，知道如果檢測結果呈陽性該怎麼辦，並瞭解在符合條件的情況下如何快速獲得藥物以預防嚴重疾病。

人們採取的自我保障措施可能會根據他們自己的風險評估而有所不同。衛生官員說，他們很樂意向個人和機構提供建議，告訴他們在病毒增加的時候如何更安全地行事，但他們大多已經過了直接告訴每個人應該怎麼做的階段。