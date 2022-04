援助遊民2基金明年底將用完 加州市長聯盟籲續撥款

城市市長聯盟是一個不分黨派的組織,由13個城市組成,25日出席記者會的市長共9位。(圖聖荷西市長辦公室提供)

加州 城市市長聯盟(California Big City Mayors) 4月25日在加州首府沙加緬度召開記者會,與會的市長們表示,加州向地方政府和護理機構提供的幫助無家可歸者的HHAP和HEAP兩項基金,將在2023年底用完。希望州政府能在未來三年的財務年度預算中,繼續編列每年10億來延續目前的計畫。

無家可歸者住房、援助和預防資金(Homelessness Housing, Assistance and Prevention,簡稱HHAP) ,與2018 年建立的無家可歸者緊急援助計畫(Along with the Homelessness Emergency Assistance Program,簡稱HEAP),這些來自州政府的資助已經持續四年,協助解決加州不斷增加的無家可歸者的危機。迄今為止,HEAP和HHAP基金已經讓加州的13個城市照顧了2萬5000人,並增加了9000多張床位的收容能力。

聖荷西市長李卡多表示,市府需要資金來維持這些遊民解決方案,否則加州將面臨9000名無家可歸者被推回街頭。(圖聖荷西市長辦公室提供)

聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)表示,「聖荷西市目前提供遊民 問題解決方案比以往任何時候都更快速、更具成本效益和更有效,但市府需要資金來運營和維持這些創新解決方案,否則市府將面臨財政窘境,就會發生9000人被推回加州街頭」。

城市市長聯盟是一個不分黨派的組織,由13個城市組成, 25日出席記者會的市長共九位,大家一致肯定州長紐森 在兩年內為無家可歸者撥款20億美元的政策,因為這筆資金才讓各城市有能力協助安置無家可歸的遊民。許多遊民也因為這項計畫,重新拾回自信並且重返工作崗位。

最典型的例子就是使用Homekey資金購買和翻新汽車旅館,並使用HHAP資金來支付用作過渡性住房的運營費用。屋崙市長薛麗比(Libby Schaaf)說,「無家可歸的問題是加州最大的恥辱,也是我們這個時代令人心碎的問題。紐森州長和立法機構通過允許城市靈活使用州政府的資助,幫助我們應對了這場危機。如果不繼續提供這些資金,城市將面臨兒童、老年人、退伍軍人重返街頭的前景。我們不能讓這種情況發生,我們需要在國家預算中持續提供資金。」

目前州長紐森還未對這個建議做出回應。但根據美國住房和城市發展部 (HUD) 發布的最新無家可歸統計(most recent Point-In-Time Estimates of Homelessness),截至2020年1月,加州估計有16萬1548人無家可歸。這一數字比前一年增加了近7%,因為這個數字是在疫情流行之前的幾個月得出的,HDU相信這兩年數字一定還有增加。

加州城市市長聯盟的LOGO,由包括洛杉磯、聖地牙哥、聖荷西、舊金山等13座城市的市長組成。(記者熊移山╱翻攝)

加州城市市長聯盟成員包括來自洛杉磯、聖地牙哥、聖荷西、舊金山、佛瑞斯諾、沙加緬度、長堤、屋崙、貝克斯菲、安那罕、河濱、聖塔安那和托克頓的市長。