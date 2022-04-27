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東灣華人洗衣店遭竊 賊帶電鋸切換鈔機 損失1.6萬

記者劉先進／艾爾賽利度報導
小偷大力踹門。（視頻截圖）
小偷大力踹門。（視頻截圖）

東灣艾爾賽利度（El Cerrito）華人Benjamin Yu 26日說，他擁有的一家名為One Stop的洗衣店，在4日晚上被偷。當時店鋪還沒關門，裡面沒有其他顧客，小偷有備而來，大力踹開辦公室門，用準備好的電鋸切開換鈔機，偷走2500元現金。加上更換換鈔機和辦公室的門，華人東主總損失約1萬6000元。

事發經過被監控拍下，艾爾賽利度警方正在密切調查中，也呼籲公眾提供線索，幫忙抓捕嫌犯。

Benjamin提供的監控視頻顯示，4月4日晚9時47分，一名戴著黑帽子、口罩的男子，拿著一把工具，大搖大擺進入洗衣店，他不斷用工具，試圖撬開店鋪辦公室的門，但在3分鐘內沒有成功。男子顯然有些惱怒，先到窗外張望了下，見沒人進入洗衣店，於是退後，伸腿大力踹開門，接著盜竊。

Benjamin說，洗衣店本來設有警報，不知為何，當天晚上沒有響聲。他在第二天早上才看到監控，於是匆忙趕到店鋪，只見內部一片狼籍。他拍下的照片顯示，換鈔機被切割開，露出裡面的零件，地上則堆滿雜物。

東灣艾爾賽利度（El Cerrito）華人Benjamin Yu 的洗衣店被偷，...
東灣艾爾賽利度（El Cerrito）華人Benjamin Yu 的洗衣店被偷，換鈔機被電鋸切開。他損失1萬6000多元。（Benjamin供圖）
東灣艾爾賽利度（El Cerrito）華人Benjamin Yu 的洗衣店被偷，...
東灣艾爾賽利度（El Cerrito）華人Benjamin Yu 的洗衣店被偷，換鈔機被電鋸切開。他損失1萬6000多元。（Benjamin供圖）

Benjamin說，竊賊顯然是籌謀已久，有備而來。這家自助洗衣機店是晚上11時關門，到9時多，客流量不多。小偷看沒有其他客人，才開始偷竊，而且還帶著工具。撬門花了好幾分鐘，沒有成功，最終大力踢門。

雖然踢門的錄像中，小偷沒有帶電鋸，但另一段錄像顯示，小偷在辦公室內忙乎很久，還能看到火花四濺，可以判定小偷用鋸子切開換鈔機，偷走內部的硬幣和現金，大約2500元。也能看到明顯的切割痕跡。光憑雙手，不可能打開。他需要盡快購買換鈔機，約花費1萬，再加上辦公室門的維修，所有損失，超過1萬6000元。「作為小商戶，我們要支付貸款，孩子還要去幼兒園，花費很多。如今還要承受這樣的損失，非常讓人痛心。」

Benjamin說，他的另一家洗衣店，三、四年前也被小偷光顧，弄壞換鈔機，損失1萬多。「聽保險公司說，這次可以賠償損失，但連續碰到偷竊事件，估計以後保費會上漲，賠付的範圍和種類也許會有變化。」

硬幣短缺 華人跑四五天銀行

Benjamin說，店鋪內有多個洗衣機和烘乾機，如果某一台機器壞掉，還能有其他機器輪換。但小偷弄壞換鈔機，偷走大量硬幣，極大影響他的生意運作。因為顧客過來，需要換硬幣投幣到洗衣機內。好在店內還有一些硬幣，能暫時頂上。他又比較懂機械，當天臨時找零件修理，換鈔機能將就著用。準備後面買新的、一樣尺寸的機器，避免拆墻裝機器。

5日當天，Benjamin馬上跑到附近銀行換硬幣，滿足顧客需求。每隔幾個小時就回來，將硬幣備好。疫情之後，硬幣短缺，每天能從銀行換取的硬幣數量有限，他必須跑幾個不同的銀行，連續跑了四、五天，才能勉強滿足需求，「我是富國銀行的客戶，本來到了一家銀行點，結果不能換，又去了另一家銀行，才換了一些硬幣。那幾天，想著去別的幾家銀行試試運氣，結果因為不是客戶，根本換不來硬幣，浪費很多時間。我本來該在店鋪內管理，結果要處理這些硬幣的事情，特別崩潰。」

警方正在偵破此案，希望有認識嫌犯的公眾，能提供抓捕線索。Benjamin也說，希望能將竊賊繩之以法，「如果他繼續逍遙法外，可能會有其他小商戶碰到類似情況，一樣被偷。」

小偷正在撬門。（視頻截圖）
小偷正在撬門。（視頻截圖）

華人 保費 貸款

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