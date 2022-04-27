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威脅槍殺校職員 柏加大一學生被控罪 校園一度封鎖

編譯組／柏克萊26日電
一名柏克萊加大學生涉嫌對學校職員做出威脅，造成校園封鎖，被檢方控以兩項威脅重罪。（美聯社）
一名柏克萊加大學生涉嫌對學校職員做出威脅，造成校園封鎖，被檢方控以兩項威脅重罪。（美聯社）

一名39歲的柏克萊加大學生因涉嫌威脅學校職員，面臨重罪指控。這起事件導致當局上周一度下令封鎖柏克萊加大校園，進行大規模搜索。

阿拉米達縣檢察官25日以兩項威脅重罪，對海沃居民柏西（Lamar Bursey）提出指控。

柏克萊加大在高等法院提出的一份文件指出，因為在4月14日發生了一起事件，柏克萊加大已要求柏西暫時停學。柏西隨後在21日上午6時寄出電子郵件給多名學校職員，威脅要槍殺其中兩名收件人。

文件提到，柏西在信上寫道，職員們是他的「資源」（resources），他前一天睡在「外面」（outside）。他還告訴職員，他當天上午9時到下午4時會在校園裡，「在辦公室裡」。目前不清楚他指的是哪一個辦公室。

警方表示，柏西在信上說：「根據我認為誰幫助了我，誰沒有幫助我，這封郵件會有兩名收件人被槍殺。」

一名收件人向主管通報了此事，表示他害怕自己和其他人的安危。另一名收件人告訴當局，如果她當天去上班，柏西可能會殺了她。

根據這一「可信的校園威脅」，柏克萊加大警方在21日上午7時30分發布就地避難令。在長達四個多小時的封鎖期間，柏克萊加大取消所有面授教學課，封鎖所有大樓，呼籲校園內所有人留在室內遠離窗戶，並要求校外的人不要接近校園。

柏克萊加大博士後研究員威肯森（Christine Wilkinson）向舊金山紀事報（Chronicle）表示，事件發生期間，校方發出的訊息含糊不清，因為來自執法部門和行政單位的官方訊息很少，學生和教職員只能靠在社群媒體上搜尋最新消息。

當時，網路上有人傳出柏克萊加大校園內出現一名「活躍槍手」（active shooter），但校方稍後推文澄清，這不是一件活躍槍手事件，警方正在搜尋一名可能傷害特定人士的人。

根據阿拉米達縣檢察長辦公室提出的訴狀，柏克萊加大警方於21日下午2時左右，在屋崙的艾塔貝茲峰醫療中心（ Alta Bates Summit Medical Center）逮捕了柏西。柏克萊加大隨後宣布，校園已恢復安全，這名人士已不再對他人構成直接威脅。

柏西26日仍然被當局拘留中，預定5月2日舉行認罪聽證會。

柏克萊加大 社群媒體 舊金山

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