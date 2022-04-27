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氣候暖化 灣區未來數十年恐迎更強烈極端風暴及雨水

編譯組／灣區綜合電
隨著氣候改變大氣條件，如同去年10月席捲舊金山灣區的大規模炸彈氣旋等極端風暴，可能在未來幾十年變得更加強烈，帶來暴風雨水。(Getty Images)
隨著氣候改變大氣條件，如同去年10月席捲舊金山灣區的大規模炸彈氣旋等極端風暴，可能在未來幾十年變得更加強烈，帶來暴風雨水。(Getty Images)

隨著暖化改變大氣條件，如同去年10月席捲舊金山灣區的大規模炸彈氣旋等極端風暴，可能在未來幾十年變得更加強烈。根據舊金山市委託「勞倫斯柏克萊國家實驗室」(Lawrence Berkeley National Laboratory)所作最新研究，灣區在本世紀末可能見到強烈風暴所夾帶增加的26%-37%雨水。

舊金山公用事業委員會總經理夏雷拉(Dennis Herrera)表示，研究有助舊金山為逐漸增加的氣候波動做好準備，基礎建設除了防海平面上升外，也要預防不會被暴風雨水淹沒。他在聲明表示，實際上，舊金山目前無法建造足夠大的下水道處理這些暴風雨水，必須思考如何改造並且在何處修建等問題。

研究人員使用1982-2014年五次極端風暴的可用數據、模擬氣候活動如何受到氣溫上升的影響。運用超級計算機建立模型，分析一系列溫度隨著大氣、海洋與海灣等氣候條件增加，如何改變風暴。實驗室計算研究部門資深科學家偉納(Michael Wehner)表示，結果是在最嚴重的風暴期間「降雨更多」(It rains a lot more)。

他指出，模型顯示，在所謂「鳳梨快車」(pineapple express)風暴中，降雨增加最為明顯，大氣河流自熱帶太平洋夾帶溫暖潮濕的風暴系統。大氣河流可在多日持續降雨，溫暖的大氣則可產生更多水量。更強、更潮濕風暴更有可能導致洪水、山體滑坡與超量降雨等災害。

儘管研究並未檢視去年10月襲擊灣區的破壞性炸彈旋風風暴數據，偉納指出，這種風暴證明，溫度升高可發生作用。炸彈風暴被定義為「第五類」風暴(Category 5 storm)，是灣區25年來最強風暴。其為快速增強風暴，與大氣河流一起出現。加州每年經常可見到數個或更多個大氣河流，佔降雨量很大部分。

舊金山公用事業委員會、彈性與資本計畫辦公室、舊金山國際機場、舊金山港灣等部門共同委託研究模型分析，這是針對舊金山海岸線做準備以因應海平面上升的計畫之一。

根據「國家海洋與大氣管理局」最新研究，隨著加州海平面將於2050年上升多達8英吋，預計西海岸未來數十年將經歷更大海洋風暴潮，產生更多洪水與海岸線侵蝕。隨著海灣、海洋與地下水位進一步被淹沒，城市吸收雨水將越趨困難。

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