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金門公園內道路無車化 金山市議會激烈舌戰

記者李怡 / 舊金山報導
舊金山市民在市議會上發言支持布里德提出的法案，是金門公園內甘迺迪大道東側永久禁止車輛通行。（記者李怡╱攝影）
舊金山市民在市議會上發言支持布里德提出的法案，是金門公園內甘迺迪大道東側永久禁止車輛通行。（記者李怡╱攝影）

舊金山市議會26日開會討論，是否讓舊金山金門公園的甘迺迪大道(John F. Kennedy Drive) 東側，包括迪揚博物館(De Young Museum)所在1.5哩內永久禁止車輛通行。會上審議了兩項關於道路未來的法令一項是由市長布里德與三名市議員提出的法令，將保留甘迺迪大道在疫情期間的作用，作為無車走廊，為步行或騎行者和市民提供一個安靜的活動空間。另一項法令由市議員陳詩敏提議，汽車可在甘迺迪大道部分道路通行，以確保殘疾人、老年人和交通選擇有限的社區居民，仍然可以輕鬆參觀金門公園及其景點。

近幾個月來，甘迺迪大道是否無車化，一直倍受關注，成為市民討論的焦點。在調查 1萬名受訪者中，約有 70% 的人表示，他們希望道路無車化。但也有大批市民反對，擔心無車化會妨礙參觀金門公園內的迪揚博物館。博物館方面也堅持認為，道路封閉會抑制參觀人數。

目前布里德的道路無車化提案大約已獲得了市議員的六票支持，其中包括共同發起提案的三位市議員楊馳馬（Matt Haney）、孟達文(Rafael Mandelman)和潘正義（ Dean Preston）。另外梅義加(Myrna Melgar) 、馬兆明（Gordon Mar ）、 盧凱莉（Hillary Ronen）計畫投票支持市長的提議，希望道路無車化。

市議會會議週二上午9時至下午6時，激烈討論是否支持金門公園內的道路無車化。 （記...
市議會會議週二上午9時至下午6時，激烈討論是否支持金門公園內的道路無車化。 （記者李怡/攝影）

當天市議員討論是否無車化議題近九個小時，截止發稿前並未對此法令提案做出最終投票。支持道路無車化的市民在市議會上表示，為響應城市應對氣候變化的規畫，應該通過市長的提案使道路無車化，給居民們提供更多的騎行和步行的空間。有民眾帶著自己的孩童共同出席議會，要求議會成員通過法案，為下一代提供更多的綠色空間。還有市民提議希望達成雙贏的局面，周一至周五汽車通行，周末兩天禁止汽車通行，給市民們互動的道路空間。

市議會主席華頌善一直反對甘迺迪大道的無車化，將其稱之為「娛樂紅線」和「種族隔離」。他擔心會限制殘疾人和居住在城市東南側的人參觀公園。華頌善在當天市議會上重申了他的立場，

會上發布的信息顯示，經對第10和11區的居民郵件調研問卷反饋，關閉公園內的部分道路確會限制他們參觀公園的次數。金門公園最常來的訪客是白人或亞裔。

圖為金門公園內甘迺迪大道部分路段。(Google地圖)
圖為金門公園內甘迺迪大道部分路段。(Google地圖)

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