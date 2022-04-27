提供遊民青年住所 金山可負擔房動工

市長布里德(中)與民選官員、社區領袖參與位於78 Haight的可負擔性住房破土動工儀式。 （記者李怡╱攝影）

舊金山 市長布里德和社區領袖26日共同出席位於78 Haight的可負擔性住房破土動工儀式。這一項目將為過渡年齡青年和低收入 居民提供63套永久負擔性住房，其中包括32套為無家青年提供過渡性住房，並在房屋單元內提供社工服務以及托兒服務。

78 Haight將建成一棟七層高的建築，為低收入與無房青年家庭提供有針對性的資源服務，以及設有托兒所、屋頂花園和社區活動室。除了32個為無家可歸的過渡年齡青年提供的住房外，其他31個單元將為低收入家庭和占地區收入中位數 (AMI) 50% 至60%的家庭提供服務。

布里德說：「隨著舊金山繼續從疫情中恢復，需要為年輕人建設更加公平和負擔得起的居住環境。感謝聯邦資金的支持，以及城市合作夥伴的慷慨資助，使得這一項目能夠建設。 」

社區的社會工作服務將由 Larkin Street Youth Services ，以及Wu Yee Children's Services 運營托兒中心提供。除了上述設施外，78 Haight還將尋求LEED金牌認證，這是建築業的最高認證之一。預計 78 Haight的過渡性住房將在 2023 年底前投入使用。

舊金山市議員潘正義（Dean Preston）表示，長期以來，第5區一直是許多遊民 青年的家園，他們從受虐家庭、疏遠寄養和集體家庭中尋求庇護。這個項目提供了63套新的永久經濟適用房，其中一半以上專門用於過渡年齡的青年，是改變青年人生活的項目。

78 Haight 的63套新房是布里德每年建造5000套可負擔性住房計畫的一部分，是以她於2020 年7月頒布的遊民恢復計畫為基礎，包括20年來最大的永久性支持性住房。為了進一步解決舊金山的青年遊民問題，布里德還發起了公私合作夥伴關係倡議，以支持在2019年至2023年期間將18至25歲青年遊民減少50%的目標。

此開發項目是由市長住房辦公室和社區發展辦公室 (MOHCD) 分配了通過加州「無家可歸(NPLH) 計畫」授予的資金，計畫支持為長期遊民創建永久性支持性住房的項目。矽谷銀行、Merritt Community Capital 和加州稅收抵免分配委員會提供了支持資金。