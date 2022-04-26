我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「會毀了川普政績」 梅杜斯2319則簡訊 曝推翻大選內幕

布林肯稱俄「侵烏已失敗」 美再追加逾4億軍援

靠家族DNA搜索 東灣23年前謀殺案兇手找到了

記者劉先進／列治文報導
1999年的1月，28歲的女子瓦德麗在家中被謀殺。23年後，州總檢察長邦塔（Rob Bonta）等召開聯合記者會宣布，透過加州家族DNA搜索計畫，確定亨德森（Jerry Lee Henderson）為兇手。（記者劉先進／翻攝）
1999年的1月，28歲的女子瓦德麗在家中被謀殺。23年後，州總檢察長邦塔（Rob Bonta）等召開聯合記者會宣布，透過加州家族DNA搜索計畫，確定亨德森（Jerry Lee Henderson）為兇手。（記者劉先進／翻攝）

1999年的1月，28歲的東灣列治文市女子瓦德麗（Meekiah Wadley）在家中被謀殺。案件一直懸而未決。23年後，州總檢察長邦塔（Rob Bonta）、列治文市代理警長特羅納（Louie Tirona）與康曲柯士達縣地檢長等召開聯合記者會宣布，透過加州家族DNA搜索計畫，確定亨德森（Jerry Lee Henderson）為兇手，動機不明。但無法對其審判，因為他在案發11天後疑似死於藥物過量。

記者會上，特羅納警長一度不願透露兇手姓名，但瓦德麗家人大聲質疑，為何要替兇手保密？最終，特羅納公布兇手名字。

此案中，在犯罪現場收集的DNA從未在DNA犯罪資料庫中找到匹配。2020年10月，調查人員要求進行一次「家族式」搜索。邦塔表示，在聯邦調查局DNA資料庫中，沒有直接找到匹配DNA的可疑兇手，但卻找到了兇手的一個直系親屬。這裡的直系親屬定義為父母、兄弟姊妹、子女。「我們無法公布這個人是誰，與兇手的關係是什麼。然後，根據時間、地點、個人的年齡、家庭成員，進行了持續的個案深入調查，最後確定了兇手。」

特羅納表示，1999年謀殺案後，調查重點是一個被排除在嫌疑人之外的人，對現場的證據也進行了DNA處理。隨著時間推移，出現了更多的搜索程式。家族DNA搜索工作，讓法醫科學家能夠確定一個與本案中的謀殺嫌疑人有直接關聯的對象，並助警方最後找到嫌犯。

特羅納一開始不願透露兇手名字。這讓瓦德麗的姊姊奎娜（Quila Wadley）非常不滿，她在記者會上當面質疑說，「為什麼要將兇手的名字視為秘密？兇手家人可能視兇手是天使，是英雄。但他不是，他只是殺人犯。」

死者瓦德麗的家人，質疑警方不願公開兇手名字。迫於壓力，警方才公開。（記者劉先進／...
死者瓦德麗的家人，質疑警方不願公開兇手名字。迫於壓力，警方才公開。（記者劉先進／翻攝）

迫於壓力，最終，特羅納確認，兇手為亨德森。

奎娜說，亨德森和瓦德麗有一個共同朋友Terry，有時候，兩人都曾住在Terry家中。事發當天，當Terry不再允許亨德森留宿時，亨德森去了瓦德麗的家，他以為瓦德麗不在、住在Terry住處。瓦德麗和朋友看完電影回家，準備脫T恤睡覺，結果發現了亨德森。兩人出現爭鬥，這也是為何瓦德麗手指甲有亨德森DNA殘留物的原因。最終鄰居聽到爭鬥，將瓦德麗送往醫院，她因窒息而死。

康縣警局犯罪實驗室主任霍夫薩斯（Pamela Hofsass）表示，首先，家族DNA搜索與家譜非常不同。它不像電視上展現的那樣，不會瞬間找到犯罪嫌疑人。「我們自2000年以來一直在警長的犯罪實驗室工作。在本案中，探員分析了一些證據，並與一些已知的參考樣本進行比較，過程中淘汰許多人。最後，將一個未知男性資料輸入數據局，利用家族關係確認DNA匹配。」

康縣地檢長貝頓（ Dana Becton）表示，執法部門鍥而不捨地追查案件，最終提供了足夠的DNA匹配來確定嫌疑人。雖然嫌疑人在謀殺案發生後幾天就死了，但希望受害者家人因案件最終告破而有一定程度的解脫。

瓦德麗的家人說，很感謝警方堅持不懈的偵訊調查。他們一家人對暴力犯罪感到厭倦。

1999年的1月，28歲的女子瓦德麗在家中被謀殺。23年後，透過加州家族DNA搜...
1999年的1月，28歲的女子瓦德麗在家中被謀殺。23年後，透過加州家族DNA搜索計畫，警方確定亨德森為兇手。（視頻截圖）

DNA 暴力犯罪 加州

上一則

關閉？ 馬斯克買下推特 舊金山總部何去何從？

延伸閱讀

家族DNA搜索 北加找到23年謀殺懸案兇手

家族DNA搜索 北加找到23年謀殺懸案兇手
電動汽車需求增加林肯推出Star概念車

電動汽車需求增加林肯推出Star概念車
防對付受害者 舊金山警禁用性侵DNA信息

防對付受害者 舊金山警禁用性侵DNA信息
執法過當？高中生右眼被戳瞎 警棍驗出DNA

執法過當？高中生右眼被戳瞎 警棍驗出DNA
因謀殺案增掃蕩黑幫 薩爾瓦多總統：15天逮9000人

因謀殺案增掃蕩黑幫 薩爾瓦多總統：15天逮9000人

熱門新聞

衛生專家表示，是否感染新冠病毒可能與人們免疫系統的差異有關。（美聯社）

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

2022-04-19 11:08
加州多次打擊性交易犯罪。圖為警方6年前查獲的華人妓院，藏身居民樓中。（檔案圖，記者劉先進 ／攝影）

「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑

2022-04-18 22:13
丁禕（右起）是董軍康復之路中最大的助力。（記者李榮／攝影）

曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語

2022-04-17 20:29
加大與州大共約36萬名學生今秋起可獲「中產階級獎學金」。(美聯社)

加大、州大36萬學生 今秋起可獲「中產階級獎學金」

2022-04-21 02:11

矽谷鄰居的告別信

2022-04-21 02:10
柏克萊加大疑似出現槍手，警方發佈就地避險令，最終取消避險令。但學校人流較少。（記者劉先進 ／攝影）

「躲地下室4小時」柏克萊加大疑現槍手 學生緊急避險

2022-04-21 18:20

超人氣

更多 >
紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯

紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯
紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工

紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工
上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口
北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮
天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死

天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死