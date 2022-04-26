關閉？ 馬斯克買下推特 舊金山總部何去何從？

馬斯克以440億元買下推特，有人猜測推特舊金山總部可能從此關閉。（美聯社）

推特 董事會25日同意，將以440億元價格將公司出售給科技大亨馬斯克 （Elon Musk）。舊金山 紀事報（Chronicle）認為，這項交易將對推特舊金山總部產生巨大影響，因為馬斯克先前曾對遠距工作方式表示懷疑。

紀事報認為，馬斯克的立場，可能與推特前執行長多西（Jack Dorsey）率先提出的永久居家工作政策相左。推特是2020年新冠疫情爆發後，率先讓員工居家工作的企業之一，它重開辦公室的速度也比其他企業慢。推特位於市場街的總部去年夏天重開不到兩周，就因為Delta疫情再度關閉，直到今年3月，新執行長阿格拉瓦（Parag Agrawal）才宣布所有辦公室再次重開。

2019年12月，有人在推特上問馬斯克對遠距工作的立場。馬斯克回答：「遠距工作在溝通上損失很大，意味著人才收益必須非常高。」

在疫情初期，馬斯克曾因違反疫情規定重開Tesla佛利蒙工廠，槓上阿拉米達縣官員，最終在官員讓步之下，Tesla佛利蒙工廠得以繼續營運。

然而，製造汽車必須親自到工廠工作，但寫程式不一定要進辦公室。華爾街日報（Wall Street Journal）25日報導，作為削減成本的一種方式，馬斯克提出了關閉推特舊金山總部及裁員的想法。

馬斯克本月初推文說：「反正沒有人會來，推特總部乾脆改為遊民收容所算了。」這篇推文獲得九成推特用戶投票贊成，其中一人是亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）。不過，推特位於1355 Market Street和相鄰1 10th Street的總部大樓並非推特所有，因此馬斯克並沒有權力將大樓改作其他用途。

萬一馬斯克真的決定關閉總部，推特還是得付房租，除非他們與業主大通摩根（JPMorgan Chase）和物業投資公司Shorenstein解約，或把辦公室轉租給其他公司。

此外，社群媒體上有人猜測，繼馬斯克去年將Tesla總部從巴洛阿圖搬到德州奧斯汀後，推特總部可能也會遷出加州。不過，馬斯克表示，他會繼續擴建Tesla佛利蒙工廠，還會擴大矽谷辦公室，「Tesla並沒有離開加州」。

Wedbush Securities分析師艾佛斯（Dan Ives）認為，馬斯克不太可能關閉推特舊金山總部，因為舊金山是推特核心和DNA的一部分，馬斯克會將這種存在視為是重要資產，而非負擔。

遠距工作政策似乎有助推動人才招聘。文件顯示，推特全職員工人數，從2020年底的5500多人激增為2021年底的7500人。推特去年還在屋崙簽下新辦公室租約，代表遠距工作政策並不影響辦公室的使用。