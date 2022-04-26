我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「會毀了川普政績」 梅杜斯2319則簡訊 曝推翻大選內幕

布林肯稱俄「侵烏已失敗」 美再追加逾4億軍援

關閉？ 馬斯克買下推特 舊金山總部何去何從？

編譯組／舊金山25日電
馬斯克以440億元買下推特，有人猜測推特舊金山總部可能從此關閉。（美聯社）
馬斯克以440億元買下推特，有人猜測推特舊金山總部可能從此關閉。（美聯社）

推特董事會25日同意，將以440億元價格將公司出售給科技大亨馬斯克（Elon Musk）。舊金山紀事報（Chronicle）認為，這項交易將對推特舊金山總部產生巨大影響，因為馬斯克先前曾對遠距工作方式表示懷疑。

紀事報認為，馬斯克的立場，可能與推特前執行長多西（Jack Dorsey）率先提出的永久居家工作政策相左。推特是2020年新冠疫情爆發後，率先讓員工居家工作的企業之一，它重開辦公室的速度也比其他企業慢。推特位於市場街的總部去年夏天重開不到兩周，就因為Delta疫情再度關閉，直到今年3月，新執行長阿格拉瓦（Parag Agrawal）才宣布所有辦公室再次重開。

2019年12月，有人在推特上問馬斯克對遠距工作的立場。馬斯克回答：「遠距工作在溝通上損失很大，意味著人才收益必須非常高。」

在疫情初期，馬斯克曾因違反疫情規定重開Tesla佛利蒙工廠，槓上阿拉米達縣官員，最終在官員讓步之下，Tesla佛利蒙工廠得以繼續營運。

然而，製造汽車必須親自到工廠工作，但寫程式不一定要進辦公室。華爾街日報（Wall Street Journal）25日報導，作為削減成本的一種方式，馬斯克提出了關閉推特舊金山總部及裁員的想法。

馬斯克本月初推文說：「反正沒有人會來，推特總部乾脆改為遊民收容所算了。」這篇推文獲得九成推特用戶投票贊成，其中一人是亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）。不過，推特位於1355 Market Street和相鄰1 10th Street的總部大樓並非推特所有，因此馬斯克並沒有權力將大樓改作其他用途。

萬一馬斯克真的決定關閉總部，推特還是得付房租，除非他們與業主大通摩根（JPMorgan Chase）和物業投資公司Shorenstein解約，或把辦公室轉租給其他公司。

此外，社群媒體上有人猜測，繼馬斯克去年將Tesla總部從巴洛阿圖搬到德州奧斯汀後，推特總部可能也會遷出加州。不過，馬斯克表示，他會繼續擴建Tesla佛利蒙工廠，還會擴大矽谷辦公室，「Tesla並沒有離開加州」。

Wedbush Securities分析師艾佛斯（Dan Ives）認為，馬斯克不太可能關閉推特舊金山總部，因為舊金山是推特核心和DNA的一部分，馬斯克會將這種存在視為是重要資產，而非負擔。

遠距工作政策似乎有助推動人才招聘。文件顯示，推特全職員工人數，從2020年底的5500多人激增為2021年底的7500人。推特去年還在屋崙簽下新辦公室租約，代表遠距工作政策並不影響辦公室的使用。

推特 馬斯克 舊金山

上一則

Meta下月灣區中半島開首家實體店 賣什麼？

下一則

靠家族DNA搜索 東灣23年前謀殺案兇手找到了

延伸閱讀

馬斯克買推特 貝佐斯酸：可能害到特斯拉

馬斯克買推特 貝佐斯酸：可能害到特斯拉
打什麼算盤？馬斯克如何「改造推特」受矚目

打什麼算盤？馬斯克如何「改造推特」受矚目
馬斯克440億美元買到推特 特斯拉股價軟掉 狗狗幣大漲

馬斯克440億美元買到推特 特斯拉股價軟掉 狗狗幣大漲
川普：我喜歡馬斯克 但就算解禁… 我也不會重返推特

川普：我喜歡馬斯克 但就算解禁… 我也不會重返推特
推特同意賣給馬斯克 全球首富改造社媒受矚目

推特同意賣給馬斯克 全球首富改造社媒受矚目

熱門新聞

衛生專家表示，是否感染新冠病毒可能與人們免疫系統的差異有關。（美聯社）

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

2022-04-19 11:08
加州多次打擊性交易犯罪。圖為警方6年前查獲的華人妓院，藏身居民樓中。（檔案圖，記者劉先進 ／攝影）

「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑

2022-04-18 22:13
丁禕（右起）是董軍康復之路中最大的助力。（記者李榮／攝影）

曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語

2022-04-17 20:29
加大與州大共約36萬名學生今秋起可獲「中產階級獎學金」。(美聯社)

加大、州大36萬學生 今秋起可獲「中產階級獎學金」

2022-04-21 02:11

矽谷鄰居的告別信

2022-04-21 02:10
柏克萊加大疑似出現槍手，警方發佈就地避險令，最終取消避險令。但學校人流較少。（記者劉先進 ／攝影）

「躲地下室4小時」柏克萊加大疑現槍手 學生緊急避險

2022-04-21 18:20

超人氣

更多 >
紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯

紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯
紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工

紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工
上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口
北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮
天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死

天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死