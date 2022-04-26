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Meta下月灣區中半島開首家實體店 賣什麼？

編譯組／灣區25日電
Meta Store將提供多項虛擬實境產品供消費者試用。（取自推特）
Meta Store將提供多項虛擬實境產品供消費者試用。（取自推特）

臉書與Instagram母公司Meta於25日宣布，將在灣區開設首家實體店。但人們好奇，這家實體店究竟賣些什麼？

美國有線新聞網（CNN）報導，首家Meta Store會開設在灣區中半島柏林甘（Burlingame），這是Meta首次嘗試直接向消費者銷售實體商品，包括Quest 2虛擬實境頭戴裝置和Portal智慧顯示器。Meta Store還會在店內展示與雷朋（Ray-Ban）合作開發的Stories智慧眼鏡，但這項產品只在雷朋網站上銷售。

Meta是繼Google、微軟和蘋果之後，又一開設實體店展示硬體產品的大型科技公司。Google去年在紐約開了一家類似Meta Store的商店；微軟2020年關閉了美國83家門市，但將其中一些店重新設計為「體驗中心」，然後在2021年重開；蘋果則是多年來一直經營著數百家門市，是其業務的核心部分。

Meta表示，Meta Store將於5月9日開幕，開設實體店的部分原因是為了讓消費者更熟悉Meta所謂的「元宇宙」（metaverse）計畫，這是一個科幻概念，基本上是網路的身歷其境版本。光是去年，Meta已斥資數十億元在臉書實境實驗室（Facebook Reality Labs）進行「元宇宙」計畫。

Meta 25日在部落格上發文表示，消費者可以在他們的實體店裡試用各種產品，店內還會有一個虛擬實境空間，讓人們試用像Beat Saber和Real VR Fishing等應用程式，影像會投影在店內一個巨大的弧形LED螢光幕上，供其他人觀看。

Meta Store負責人吉利爾德（Martin Gilliard）說：「Meta Store將幫助人們了解，我們的產品未來將如何成為通往元宇宙的門戶。」

吉利爾德還表示，由於Meta Store位於Meta的大本營灣區，它可以提供Meta員工更多進行實驗的機會，將消費者經驗當作公司發展的核心。

目前還不清楚Meta是否有意像蘋果一樣，未來在其他地區開設實體店。

Meta首家實體店將在下個月開幕。（取自推特）
Meta首家實體店將在下個月開幕。（取自推特）

灣區 元宇宙 蘋果

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