「我們受夠了」…史丹福醫院數千護士 罷工上街頭

史丹福醫院和派克兒童醫院5000多名護士25日罷工走上街頭，要求醫院提供更好的薪資和工作環境。（電視新聞截圖）

為了爭取更好的薪資和工作環境，史丹福醫院（Stanford Health Care）及其下屬派克兒童醫院（Lucile Packard Children's Hospital）數千名護士25日走上街頭罷工 ，迫使院方找來2000多名派遣護士代班，還必須取消部分看診預約、延後手術 日期、將病人轉至姊妹醫院接受化療等。

5000多名與史丹福醫院系統的合約3月底就到期的護士，25日在醫院附近的街道上舉標語抗議，呼籲史丹福醫院在26日上午的談判舉行前為了病人達成協議。這些護士似乎已做好無限期罷工向史丹福醫院施加壓力的準備，直到達成「合理」合約為止。

參與罷工的史丹福醫院心血管加護病房護士里德（Kimberley Reed）表示，其部門許多護士都離職轉往其他人手較充足的醫院工作。里德指出，人手短缺造成部分護士連續14天每天工作12小時，讓筋疲力盡的護士難以再忍受。她說，如果護士們不罷工，史丹福絕對不可能找辦法解決問題。

里德說：「我們之所以罷工，是為了提供病人安全照護。史丹福太無耻，我們已受夠了現狀，他們想說什麼都沒關係，但我們要說，夠了！」

史丹福醫院護理長塞佩羅（Jesus Cepero）表示，為了應付此次罷工，他們已從全國各地找來2000多名派遣護士支援，他們在過去三天裡已接受了培訓。

自3月底與護士的合約到期後，史丹福醫院和派克兒童醫院就已和代表護士的工會「護理成就認可委員會」（Committee for Recognition of Nursing Achievement，簡稱CRONA）展開談判，但談判陷入僵局。這次由93%的會員投票授權的罷工行動，是CRONA 20多年來首次發起的罷工。

史丹福醫院代表24日晚上發出電子郵件表示，罷工將對醫院病人、家屬和同事造成衝擊，並指出，院方會繼續嘗試與CRONA達成協議，但不會透過CRONA提供醫療保險 給參與罷工的員工。

史丹福醫院在電子郵件中說：「本院由雇主支付費用的醫療保險，只提供給繼續在崗位上工作的雇員使用。這項作法並非本院獨有，它適用於所有不工作、處於無薪狀態、未經批准擅自休假的員工。」

但史丹福這項決定引起公眾的強烈抗議，CRONA透過網路收集到3000多個請願簽名，要求史丹福和派克醫院執行長恩特維索（David Entwistle）和金恩（Paul King）撤銷這項決定。