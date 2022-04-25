史丹福醫院護士 準備罷工

如雙方無法達成協議，5000名史丹福醫院與Lucile Packard 兒童醫院護士將於25日展開罷工示威。（本報檔案照）

護士工會日前宣布，史丹福醫院與Lucile Packard 兒童醫院護士計畫25日展開罷工 。醫院計畫於26日與護士工會展開談判，希望雙方能達成協商。

雖然工會計畫25日罷工、26日與院方協商談判。院方周末期間仍繼續與護士代表見面。如雙方無法於周日晚間達成協議，5000名史丹福醫院與Lucile Packard兒童醫院護士將於隔天展開罷工示威。

院方已於22日協商中，提出對工會12日所提CRONA協議的反應。工會表示，院方反應顯示，工會所提休假與學生貸款提議已有所進展。

CRONA網站最新公布指出，工會目標是避免罷工，然而仍將全力爭取保障工會成員的工作合約。如果罷工無可避免，他們仍將繼續協調出公平合約，院方必須承認護士的不滿，以及護士所作出的奉獻，現在是同心協力，爭取應得合約的時候。

史丹福護士指出，他們不滿醫院所提各項條件，包括護士底薪服務滿一年後增加5%，隨後兩年每年各調高4%。史丹福醫院與Lucile-Packard兒童醫院先前所提條件中，第三年薪資只提高3%。

有關三年薪資調升，護士要求前兩年每年各調高7%，第三年調高6%。工會同時要求3000元紅利與精神健康諮詢補助，能夠使用假期，能夠決定是否參與周末加班，調高照顧重病病患薪資等。

全國各地勞工對新冠期間工作待遇等問題紛紛發出怨言。北加州 地區18所沙特醫療中心 (Sutter Health) 所屬醫院數千名護士上周展開罷工示威。

加州參議員貝克 (Josh Becker)、加州眾議員卡拉 (Ash Kalra) 、柏曼 (Marc Berman) 22日聯名發信給史丹福醫院與Lucile Packard兒童醫院，要求院方保持善意與勞方協商，不可以剝奪護士健康福利 威脅勞方。

信中指出，他們明暸協商過程，可是如果史丹福與Lucile Packard兒童醫院以剝奪健康福利來威脅護士罷工權益，這似乎是很不合情理的作法。信中指出，醫院過去兩年取得大批聯邦補助，應當無需採用剝奪健康福利措施。