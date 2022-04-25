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加州4月下的幾場雨無助水庫蓄水 或可延緩山火季

編譯組／灣區24日電
灣區水庫缺水嚴重。要增加蓄水百分比，需要非常龐大的降雨量。（美聯社）
灣區水庫缺水嚴重。要增加蓄水百分比，需要非常龐大的降雨量。（美聯社）

加州今年元月至3月嚴重乾旱，是加州1849年有史以來，年初前三個月最乾旱的季節。4月之後，上周下了幾場雨，雨量雖然不大，然而面臨長期乾旱，仍是難得的甘霖。

聖他克魯茲山區、北灣山區以及大索爾 (Big Sur) ，上周降雨量二至三吋之間。塞拉-內華達山脈上周降雪量一至三吋，雖然輕微，仍是加州今年最潮濕的一周。

4月之後灣區下了幾場雨，雨量雖然不大仍是難得的甘霖。（美聯社）
4月之後灣區下了幾場雨，雨量雖然不大仍是難得的甘霖。（美聯社）

專家指出，上周幾場雨可延緩山火季節、清潔空氣、增加河流水量，將有利於魚類與其他野生動物生存繁殖。春天野花季節已經來臨，這場雨將可讓野花開得更鮮豔繁茂，同時民眾可暫時關閉澆草坪的水管，對節約用水有所助益。

然而加州已連續三年乾旱，幾場4月雨無法扭轉大勢。特別是灣區地中海氣候，4月過後，可能直到秋天10月間，都不會下什麼雨。加州水資源局經理瓊斯 (Jeanine Jones) 表示，面臨這麼嚴重的乾旱，一點雨水也是好的，雖然影響不大。

一般而言，灣區以舊金山的雨季最長，從舊金山下雨狀況，大約可暸解整個灣區乾旱情況。根據統計，舊金山從2019年7月1日至今，34個月期間總共降雨量只有39.16吋，相對而言，舊金山歷史同樣時期平均降雨量為67.77吋。換言之，舊金山最近三年的降雨量只有平均雨量的58%，比平常雨量少了28.61吋。舊金山平均每年雨量為22.89吋。

整個灣區情況略同，蓄水庫缺水嚴重。聖他克拉拉谷水利局所管轄的10個水庫，4月1日的蓄水量僅達四分之一滿。下了幾場雨後，上周五的蓄水量仍然一樣，只有四分之一。除了乾旱之外，水利局最大的一個蓄水庫Anderson水庫因整建關係，須將水庫內存水排除，造成南灣水庫蓄水嚴重短缺。聖谷水利局這10個水庫提供南灣200萬民眾用水。

另外東灣市政公共事業局管轄的七個水庫，今年4月1日蓄水量只有71%，4月下了幾場雨之後，蓄水量仍然一樣，還是71%。公共事業局發言人普克 (Andrea Pook) 說，要增加蓄水百分比，需要非常龐大的降雨量。

這幾場四月雨對加州幾個大水庫稍有影響。加州最大的水庫，即瑞定縣 (Redding County) 的沙斯達 (Shasta) 水庫4月1月間的蓄水量為38%，上周五增加為39%。另Oroville水庫蓄水量從47%增加到51%。

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