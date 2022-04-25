柯瑞砍33分 勇士遺憾輸球 湯普森：不想打第6場

柯瑞拿到33分，但勇士遺憾輸球。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 24日以121比126不敵丹佛金塊，系列賽橫掃無望，大比數被追到3比1。下一場27日將移師勇士主場。勇士一度落後17分，柯瑞 和湯普森帶隊反擊，在最後時刻柯瑞跳投命中反超，但約基奇（Nikola Jokic）扳平，接著莫里斯（Monte Morris）拋投得分，勇士傳球失誤，被里弗斯（Austin Rivers）抄截。暫停後約基奇運球，柯瑞過來協防，約基奇面對三人包夾傳球給底角的巴頓（Will Barton），柯瑞補防不及，對手最後8秒命中，鎖定勝局。

金塊賽前0比3落後，已經退無可退。本場破釜沉舟、背水一戰。面對勇士柯瑞、湯普森和普爾的進攻，金塊增強身體對抗，試圖封鎖勇士的射手群。普爾生涯首次季後賽 ，前三場拿到86分，排名隊史第二。他本場被鎖死，全場10中3、三分5中1只得到11分。替補出場的柯瑞罰球14中10，砍下33分3籃板8助攻4抄截。湯普森陷入犯規危機，5次犯規，入帳32分。格林6次犯規被罰出場，得到13分11籃板6助攻。維金斯20分6籃板2抄截2蓋帽。

普爾本場被防得三分5中1，只有11分。（記者劉先進 ／攝影）

柯爾表示，對手當晚打得充滿對抗，這是可以預料到的。「他們會安排不同的人對位普爾，試圖激怒他。」

最後時刻，勇士波特試圖傳球給維金斯，結果被抄截，葬送進攻機會。對此，柯爾說，球隊是為了快速得到兩分，才如此傳球。如果可以，他希望收回這個戰術。值得玩味的是，柯瑞多次呼叫擋拆，單打約基奇，且屢次成功。但此次防守回合中，約基奇被叫到板凳席休息，避免進攻被針對。

對於第五場比賽，湯普森表示，勇士必須抱著必勝的心態，「我們想贏球，在下個系列賽之前休息下，不想再回到丹佛打第六場。」

金塊這邊，進攻四面開花，MVP候選人約基奇自不必說，得到37分8籃板6助攻。其他配角也很給力。莫里斯拿下24分。他在第三節投中5個三分球，是NBA季後賽所有球員單節投中三分球最多的。戈登（Aaron Gordon）砍下21分。金塊全隊三分球31中15，命中率48.4%，而勇士只命中12個三分。

由0比3落後，到追到1比3，顯然鼓舞金塊士氣。NBA季後賽歷史上，季後賽0比3落後的143隻球隊，全被淘汰。不過，金塊此前在2020年季後賽中，連續兩次創造1比3落後逆轉的好戲。

教頭馬龍表示，「我們還活著，可以再戰鬥一天。」約基奇表示，賠率對金塊不利，「但我們已經大敗賠率好幾次，為什麼不再來一次？」