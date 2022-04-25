我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔男金山奧克蘭華埠持刀恐嚇 華生狂奔500米報警

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

柯瑞砍33分 勇士遺憾輸球 湯普森：不想打第6場

記者劉先進 ／舊金山報導
柯瑞拿到33分，但勇士遺憾輸球。（記者劉先進／攝影）
柯瑞拿到33分，但勇士遺憾輸球。（記者劉先進／攝影）

金州勇士24日以121比126不敵丹佛金塊，系列賽橫掃無望，大比數被追到3比1。下一場27日將移師勇士主場。勇士一度落後17分，柯瑞和湯普森帶隊反擊，在最後時刻柯瑞跳投命中反超，但約基奇（Nikola Jokic）扳平，接著莫里斯（Monte Morris）拋投得分，勇士傳球失誤，被里弗斯（Austin Rivers）抄截。暫停後約基奇運球，柯瑞過來協防，約基奇面對三人包夾傳球給底角的巴頓（Will Barton），柯瑞補防不及，對手最後8秒命中，鎖定勝局。

金塊賽前0比3落後，已經退無可退。本場破釜沉舟、背水一戰。面對勇士柯瑞、湯普森和普爾的進攻，金塊增強身體對抗，試圖封鎖勇士的射手群。普爾生涯首次季後賽，前三場拿到86分，排名隊史第二。他本場被鎖死，全場10中3、三分5中1只得到11分。替補出場的柯瑞罰球14中10，砍下33分3籃板8助攻4抄截。湯普森陷入犯規危機，5次犯規，入帳32分。格林6次犯規被罰出場，得到13分11籃板6助攻。維金斯20分6籃板2抄截2蓋帽。

普爾本場被防得三分5中1，只有11分。（記者劉先進 ／攝影）
普爾本場被防得三分5中1，只有11分。（記者劉先進 ／攝影）

柯爾表示，對手當晚打得充滿對抗，這是可以預料到的。「他們會安排不同的人對位普爾，試圖激怒他。」

最後時刻，勇士波特試圖傳球給維金斯，結果被抄截，葬送進攻機會。對此，柯爾說，球隊是為了快速得到兩分，才如此傳球。如果可以，他希望收回這個戰術。值得玩味的是，柯瑞多次呼叫擋拆，單打約基奇，且屢次成功。但此次防守回合中，約基奇被叫到板凳席休息，避免進攻被針對。

對於第五場比賽，湯普森表示，勇士必須抱著必勝的心態，「我們想贏球，在下個系列賽之前休息下，不想再回到丹佛打第六場。」

金塊這邊，進攻四面開花，MVP候選人約基奇自不必說，得到37分8籃板6助攻。其他配角也很給力。莫里斯拿下24分。他在第三節投中5個三分球，是NBA季後賽所有球員單節投中三分球最多的。戈登（Aaron Gordon）砍下21分。金塊全隊三分球31中15，命中率48.4%，而勇士只命中12個三分。

由0比3落後，到追到1比3，顯然鼓舞金塊士氣。NBA季後賽歷史上，季後賽0比3落後的143隻球隊，全被淘汰。不過，金塊此前在2020年季後賽中，連續兩次創造1比3落後逆轉的好戲。

教頭馬龍表示，「我們還活著，可以再戰鬥一天。」約基奇表示，賠率對金塊不利，「但我們已經大敗賠率好幾次，為什麼不再來一次？」

格林六犯離場，讓勇士在防守回合失血。（記者劉先進／攝影）
格林六犯離場，讓勇士在防守回合失血。（記者劉先進／攝影）

勇士 柯瑞 季後賽

上一則

金山華埠李小龍展 女兒李香凝：他是聯繫人與人的橋粱

下一則

罷免選舉臨近 博徹思再獲2大陣營支持

延伸閱讀

NBA／柯瑞自責罰丟4球 獻策第5戰上場時間安排

NBA／柯瑞自責罰丟4球 獻策第5戰上場時間安排
NBA／湖人、76人商品下半季熱銷 詹皇球衣最搶手 柯瑞被哈登超車

NBA／湖人、76人商品下半季熱銷 詹皇球衣最搶手 柯瑞被哈登超車
NBA／昔日低薪續留勇士 柯瑞：史上最划算合約

NBA／昔日低薪續留勇士 柯瑞：史上最划算合約
「我回來了」柯瑞滿血回歸砍34分 獲讚最強第6人

「我回來了」柯瑞滿血回歸砍34分 獲讚最強第6人
「我回來了」柯瑞滿血回歸 勇士新三巨頭轟垮金塊

「我回來了」柯瑞滿血回歸 勇士新三巨頭轟垮金塊

熱門新聞

丁禕（右起）是董軍康復之路中最大的助力。（記者李榮／攝影）

曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語

2022-04-17 20:29
衛生專家表示，是否感染新冠病毒可能與人們免疫系統的差異有關。（美聯社）

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

2022-04-19 11:08
加州多次打擊性交易犯罪。圖為警方6年前查獲的華人妓院，藏身居民樓中。（檔案圖，記者劉先進 ／攝影）

「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑

2022-04-18 22:13
加大與州大共約36萬名學生今秋起可獲「中產階級獎學金」。(美聯社)

加大、州大36萬學生 今秋起可獲「中產階級獎學金」

2022-04-21 02:11
灣區六位COVID專家分享何時注射第二劑補強針。（美聯社）

要不要打第2劑補強針？策略性擇時打？專家這麼說

2022-04-16 19:01

矽谷鄰居的告別信

2022-04-21 02:10

超人氣

更多 >
華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真

華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真
瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班
「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手